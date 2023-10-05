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Коммерсантъ FM
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РБК: в Россию пришло рекордное за четыре года число иностранных брендов

С января по сентябрь 2023 года на российский рынок вышло 16 новых иностранных компаний в сегменте одежды, обуви и товаров для дома, подсчитали в консалтинговой компании NF Group. Показатель стал рекордным за последние четыре года.

Согласно материалам NF Group, которые приводит РБК, в 2019 году на рынке России появилось 26 новых зарубежных брендов розничной торговли, после чего число новых иностранных компаний ежегодно снижалось. В 2020 году рынок пополнился 13 компаниями, в 2021-м — 15, а в 2022-м — 11. Рекордное количество компаний вышло на российский рынок в 2014 году — 68.

С начала 2023 года на российский рынок вышли:

  • Турция — Network, Club, Loft, Oxxo, AC&Co, Mudo, Madame Coco, Karaca Home, Kelebek;
  • Белоруссия — Comintern, Pizhon, Swef House;
  • Эстония — BonBon Lingerie;
  • Южная Корея — Inni;
  • Австралия — 2XU;
  • Киргизия — Ayal.

В NF Group обратили внимание на существенное изменение с 2022 года географии происхождения иностранных компаний, выходящих на российский рынок. Ранее в России начинали работать сети преимущественно из Европы и США, например в 2021 году в стране появилась французская Dior Beauty, испанская Zara Beauty, американская Guess Activewear. В 2020 году ситуация была схожей — в страну пришли немецкая сеть Boss Woman, шведская & Other Stories, итальянская Ereda.

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В июне текущего года президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ заявил, что представители российского бизнеса обращаются с просьбой не пускать обратно иностранные компании, ушедшие с российского рынка после начала боевых действий на Украине. Однако, по его словам, если ушедшие зарубежные фирмы захотят вернуться, Россия не будет для них закрывать двери и будет создавать условия для их работы.

Милена Костерева

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