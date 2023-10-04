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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 588-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 4 октября

Минобороны сообщило, что ночью 4 октября средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник. The Wall Street Journal сообщает, что украинские чиновники опасаются перебоев с выплатами зарплат местным госслужащим в случае прекращения финансовой помощи от США. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинские власти и военные имеют право самостоятельно решать, где и в каких обстоятельствах применять западное вооружение. Как развиваются событияе — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:57. Украина получит €186 млрд в случае вступления в Евросоюз из бюджета сообщества, что впервые превратит целый ряд государств-членов объединения в нетто-плательщиков. Об этом сообщает газета Financial Times.

9:39. Басманный суд заочно приговорил к 8,5 годам колонии экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову по делу о фейках в отношении армии.

9:28. Самолеты ВКС России пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ, следовавшей к мысу Тарханкут на катере и трех гидроциклах, сообщили в Минобороны РФ.

8:58. В интервью Der Spiegel глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году, но для этого властям страны и руководству блока необходимо «выполнить домашнюю работу».

8:47. The Wall Street Journal сообщает, что украинские чиновники опасаются перебоев с выплатами зарплат местным госслужащим в случае прекращения финансовой помощи от США.

8:45. Ясность по вопросу о возможном возобновлении действия зерновой сделки может наступить к концу нынешнего года, сообщил «РИА Новости» дипломатический источник в Турции.

8:42. Минобороны сообщило, что ночью 4 октября средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник самолетного типа. БПЛА были сбиты над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей.

8:42. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинские власти и военные имеют право самостоятельно решать, где и в каких обстоятельствах применять западное вооружение, поставленное Киеву союзниками. Также он считает, что Украина сама должна выбирать наилучший способ возвращения под свой контроль занятых Россией территорий.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 587-й

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