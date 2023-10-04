Что происходит после ввода войск России на Украину. День 588-й

Минобороны сообщило, что ночью 4 октября средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник. The Wall Street Journal сообщает, что украинские чиновники опасаются перебоев с выплатами зарплат местным госслужащим в случае прекращения финансовой помощи от США. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинские власти и военные имеют право самостоятельно решать, где и в каких обстоятельствах применять западное вооружение. Как развиваются событияе — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:57. Украина получит €186 млрд в случае вступления в Евросоюз из бюджета сообщества, что впервые превратит целый ряд государств-членов объединения в нетто-плательщиков. Об этом сообщает газета Financial Times.

9:39. Басманный суд заочно приговорил к 8,5 годам колонии экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову по делу о фейках в отношении армии.

9:28. Самолеты ВКС России пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ, следовавшей к мысу Тарханкут на катере и трех гидроциклах, сообщили в Минобороны РФ.

8:58. В интервью Der Spiegel глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году, но для этого властям страны и руководству блока необходимо «выполнить домашнюю работу».

8:47. The Wall Street Journal сообщает, что украинские чиновники опасаются перебоев с выплатами зарплат местным госслужащим в случае прекращения финансовой помощи от США.

8:45. Ясность по вопросу о возможном возобновлении действия зерновой сделки может наступить к концу нынешнего года, сообщил «РИА Новости» дипломатический источник в Турции.

8:42. Минобороны сообщило, что ночью 4 октября средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник самолетного типа. БПЛА были сбиты над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей.

8:42. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинские власти и военные имеют право самостоятельно решать, где и в каких обстоятельствах применять западное вооружение, поставленное Киеву союзниками. Также он считает, что Украина сама должна выбирать наилучший способ возвращения под свой контроль занятых Россией территорий.