Bloomberg: Турция готовит встречу по урегулированию конфликта на Украине

Власти Турции инициировали проведение в октябре текущего года проведение большой международной встречи по урегулированию военного конфликта на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией

По информации Bloomberg, участники встречи обсудят «пути достижения долгосрочного мира на Украине». Участие в консультациях, как ожидается, примут советники глав государств по национальной безопасности. Среди ожидаемых участников встречи — советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Приглашать на эту встречу представителей российских властей не планируется, поясняют источники агентства.

Предыдущая подобная международная встреча по мирному урегулированию украинского кризиса проходила в августе текущего года в саудовском городе Джидда. На эту встречу тогда приехали представители 42 стран. Участники встречи обсудили «формулу мира» Владимира Зеленского, которая предполагает вывод российских войск с территории Украины в границах 1991 года. Представителей России в Саудовскую Аравию не пригласили. МИД РФ публично называл встречу «попыткой сколотить антироссийскую коалицию».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов