Politico: на Украине боятся, что уход Маккарти приведет к прекращению помощи США

Украинские официальные лица беспокоятся по поводу будущего американской помощи Украине из-за отставки спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, передает издание Politico. Отмечается, что в частных разговорах украинские чиновники заявляют, что теперь объем поддержки Киева со стороны Вашингтона может существенно уменьшиться.

По данным Politico, представители политического истеблишмента были «шокированы» отставкой господина Маккарти. Они поясняют, что теперь вопрос о выделении финансирования Киеву оказался в подвешенном состоянии.

Издание приводит оценку депутата Верховной рады Иванны Климпуш-Цинцадзе, которая назвала отставку Кевина Маккарти «катастрофой» и признала, что украинский политический истеблишмент сейчас крайне обеспокоен по поводу продолжения финансирования Киева со стороны Соединенных Штатов. Другие собеседники Politico говорят, что сейчас угроза полного прекращения или существенного уменьшения объема американского финансирования Украины «оказалась реальна как никогда».

Кевин Маккарти был отправлен в отставку с должности спикера Палаты представителей США 3 октября. Конгрессмены от Республиканской партии обвиняли его в кулуарных договоренностях с администрацией президента Соединенных Штатов Джо Байдена. В частности, господина Маккарти обвиняли в заключении неформальной сделки с Белым домом по продолжению финансирования Украины. Сам политик все обвинения в свой адрес отрицает.

Временным спикером Палаты представителей США был избран конгрессмен-республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри, однако шансов получить этот пост на постоянной основе у него, по мнению собеседников CNN в американских политических кругах, практически нет.

Подробнее о спорах в США вокруг помощи Украине — в материале «Ъ» «Америка не остановилась».

Александр Кислов