Суд ЕС частично отменил обеспечительные меры против гонщика Никиты Мазепина

Суд Евросоюза (ЕС) принял решение о частичной отмене обеспечительных мер в отношении российского гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина. Распоряжение суда опубликовано в официальном журнале ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Мазепин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Никита Мазепин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В сентябре суд постановил продлить введенные после начала боевых действий на Украине ограничения в отношении Никиты Мазепина еще на полгода. В определении суд в том числе обязал Совет ЕС принимать меры по выдаче Никите Мазепину виз стран—участниц Евросоюза.

Совет обжаловал это решение, поскольку выдача виз находится в сфере компетенции самих государств—членов ЕС, а не Совета. Кроме того, обеспечительные меры можно принять против уже опубликованного акта. Но поскольку акт не опубликован, то и обеспечительные меры принимать нельзя, уточняет портал Pravo.ru.

«Постановление председателя Суда общей юрисдикции Европейского союза по делу "Мазепин против Совета" отменяется. Дело возвращается в Суд общей юрисдикции Европейского союза»,— говорится в документе.

Никита Мазепин выступал в «Формуле-1» за американскую команду Haas. В марте 2022 года он попал под санкции ЕС вместе с отцом — Дмитрием Мазепиным, владельцем компании «Уралкалий», которая была одним из титульных спонсоров Haas. Haas также отказалась от сотрудничества с Никитой Мазепиным. Он оспорил санкции в суде ЕС в Люксембурге.

31 июля Никита Мазепин добился частичной приостановки ограничительных мер через суд ЕС. За ним сохранили право въезда в ЕС для переговоров с командами и спонсорами «Формулы-1». Также ему разрешили получать доход от гоночной деятельности.