Президент Израиля поручит лидеру оппозиции Айзенкоту сформировать правительство

Во время консультаций в канцелярии президента кандидатуру господина Айзенкота поддержали 67 депутатов Кнессета из 120, тогда как господина Нетаньяху поддержали лишь 47 человек. Ицхак Герцог пригласил Гади Айзенкота в канцелярию президента на церемонию вступления в должность, которая состоится завтра в 17:00.