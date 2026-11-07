Президент Израиля поручит лидеру оппозиции Айзенкоту сформировать правительство
Президент Израиля Ицхак Герцог поручит формирование правительства лидеру объединенной оппозиции, председателю партии «Яшар» Гади Айзенкоту, передает Mako. Господин Айзенкот выступил главным соперником премьера страны Биньямина Нетаньяху на недавних парламентских выборах.
Во время консультаций в канцелярии президента кандидатуру господина Айзенкота поддержали 67 депутатов Кнессета из 120, тогда как господина Нетаньяху поддержали лишь 47 человек. Ицхак Герцог пригласил Гади Айзенкота в канцелярию президента на церемонию вступления в должность, которая состоится завтра в 17:00.
С момента официального поручения сформировать правительство у главы «Яшара» будет 28 дней на его исполнение. Президент имеет право предоставить отсрочку до 14 дополнительных дней.
30 октября в Израиле завершился подсчет голосов на парламентских выборах. Блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху получил 53 места, оппозиционный блок Гади Айзенкота — 48, арабские партии — 19. Явка составила 77,9% — это самый высокий показатель за последние десятилетия.