В Парагвае арестовали отправленного в отставку экс-президента страны
Суд первой инстанции заключил под стражу экс-президента Парагвая Сантьяго Пенью по делу о крахе местного банка Ueno, передает Ultima Hora. Бывшего главу государства, которому позавчера сенат страны объявил импичмент, обвиняют в «злоупотреблении доверием и управлении имуществом в личных интересах».
Экс-президент будет находиться в распоряжении полка президентской охраны. Его не отправили в обычную тюрьму, поскольку суд принял во внимание «всю ту информацию, которой он мог владеть как первый руководитель в отношении финансовой информации и организованной преступности».
Защитник бывшего президента заверил, что уголовный процесс завершится полным прекращением дела в отношении господина Пенью, передает ABC Color. Он заявил, что экс-президент не имел никакого отношения к операциям Ueno Bank и размещению депозитов государственных учреждений в этом банке.
Крах Ueno спровоцировал политический и финансовый кризис, счета миллионов парагвайцев были заморожены. Вчера после отставки Сантьяго Пеньи вице-президент Парагвая Педро Альяна вступил в должность главы государства. Он пообещал стабилизировать экономику и оказать поддержку гражданам, большинство из которых потеряли накопления из-за финансового кризиса.