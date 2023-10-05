Bloomberg: ФРГ передаст Украине системы ПВО для защиты поставок зерна

Германия готовится передать Украине дополнительную партию комплексов противовоздушной обороны (ПВО) для защиты поставок зерна, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Официально Берлин пока не сообщал о новых поставках систем ПВО Киеву.

Как отмечают собеседники Bloomberg, украинские власти сумели убедить политическое и военное руководство ФРГ в том, что осуществлять поставки зерна за рубеж Киев не сможет без необходимой защиты в виде ПВО.

На данный момент приоритетным вариантом помощи Украине в защите открытого властями страны зернового коридора немецкие чиновники называют предоставление «порядка 10 зенитных установок Gepard», а также одной системы IRIS-T. Как утверждают опрошенные агентством представители германской элиты, официально объявить об этой поставке Берлин может уже в самое ближайшее время.

В июле, после приостановки зерновой сделки, Россия объявила все следующие в украинские порты суда потенциальными военными целями. Украина сделала аналогичное заявление. 10 августа Украина объявила об открытии временных коридоров для судов, идущих в направлении или из черноморских портов Черноморск Одесса и Южный. С момента запуска альтернативного коридора из портов уже вышло несколько судов с украинским зерном. В частности, два украинских гражданских судна — Resilient Africa и Aroyat. Суда ходят под флагом Палау, и их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

По данным агентства Reuters, за последние несколько дней в территориальные воды Украины вошли как минимум семь новых судов. Предположительно, на них из страны вывезут более 127 тыс. тонн зерна.

Александр Кислов