Илон Маск выступил против финансирования Украины в ущерб потребностям США

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не поддерживает выделение военной и экономической помощи Украине в случае, если это делается в ущерб потребностям США. По его словам, помощь Киеву необходимо продолжать оказывать лишь до тех пор, пока это входит в интересы США.

«Я согласен с поддержкой Украины (и оказываю ее), но потребности США, безусловно, должны находиться в приоритете»,— написал господин Маск на своей официальной странице в соцсети X (экс-Twitter). Он также подчеркнул, что считает правильным временную приостановку выделения помощи Киеву, так как в данном конкретном случае необходимость финансово поддерживать Украину вступила в противоречие с нуждами Вашингтона.

30 сентября в США приняли временный проект финансирования правительства, который не предусматривает выделения помощи Украине. Республиканцы и демократы обещали, что рассмотрят вопрос поддержки Киева позднее. Американский Белый дом заявил, что в настоящее время у Вашингтона есть возможность оказывать только краткосрочную поддержку Украине, реализация долговременных программ помощи Киеву пока находится в подвешенном состоянии.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Америка не остановилась».

Александр Кислов