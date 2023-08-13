«Нужно стремиться к развитию отечественных брендов»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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77% россиян поддерживают идею пересадить чиновников на отечественные машины. В России не хватает дальнобойщиков. Спрос на автомобильный туризм в стране растет. Минпромторг включил в список параллельного импорта запчасти для автомобилей Isuzu. Рынок легковых автомобилей в РФ в июле оказался в 2,7 раза выше, чем годом ранее, Грузия ограничила поставки американских автомобилей в Россию. Автомобиль «Москвич» подорожал более чем на 300 тыс. руб. Генеральный суд ЕС повторно вынес постановление о приостановке санкций в отношении российского гонщика Никиты Мазепина.

День 529-й. 6 августа. Воскресенье

06.08.2023 06:48

77% россиян поддерживают идею пересадить чиновников на отечественные машины. Только 11% россиян высказываются против этой идеи, 12% затруднились ответить.

День 528-й. 5 августа. Суббота

05.08.2023 19:36

В России не хватает дальнобойщиков. Перевозчики говорят, что дефицит может составлять от 60 тыс. до 150 тыс. специалистов. Замдиректора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов связал кадровый голод, в том числе с сокращением числа автошкол. Ситуация усугубилась после начала военных действий на Украине и, особенно, на фоне мобилизации.

05.08.2023 13:53

Спрос на автомобильный туризм в стране растет, хотя поклонники таких поездок недовольны инфраструктурой и говорят о проблемах с организацией путешествий.

05.08.2023 02:53

На Крымском мосту восстановили движение, которое было приостановлено больше трех часов. Региональные власти объясняли это угрозой атаки.

05.08.2023 01:16

Крымский мост не подвергался атакам в ночь на 5 августа, заявил советник главы Крыма Олег Крючков. Он отметил, что власти республики не могут комментировать ситуацию в Черном море и Керченском проливе, так как не отвечают за них и «за якорные стоянки». Господин Крючков назвал фейками сообщения о повреждении Крымского моста.

День 527-й. 4 августа. Пятница

04.08.2023 23:31

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

04.08.2023 22:55

Минпромторг включил в список параллельного импорта запчасти для автомобилей Isuzu.

04.08.2023 20:36

В Госдуме определились, на какие российские машины пересядут. Уже с осени депутаты могут начать пользоваться только автомобилями «Москвич», Lada и Aurus. Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, это решение поддержали все руководители фракций. «Начинать надо с себя»,— заключил он.

На этом фоне агентство ТАСС со ссылкой на данные компании «Контур.Торги» сообщило, что с начала года расходы на госзакупки иномарок выросли на 133%, в то время как траты на российские автомобили снизились. Всего на приобретение машин было выделено 464 млн руб., заказчиков интересуют прежде всего Toyota Camry и Haval Jolion.

Из этого следует, что полностью на российские машины чиновники пересядут как минимум через три-пять лет. Из заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина следует, что пока на российские машины пересадят только самих депутатов, то есть 450 человек. Всего в аппарате нижней палаты, по данным из открытых источников, работает около 2 тыс. сотрудников.

04.08.2023 10:56

Премьер России Михаил Мишустин поручил до 1 октября проработать предложения по развитию льготного автокредитования.

04.08.2023 10:00

Рынок легковых автомобилей в июле оказался в 2,7 раза выше, чем годом ранее, и на 16% больше июня, показав рекордные почти 95,7 тыс. проданных машин. Ослабление рубля и ожидание роста утильсбора с 1 августа, которые ведут к повышению прайс-листов, оживили рынок в его традиционно низкий летний период. В лидерах продаж изменений не произошло — это отечественная Lada, а также концерны из Китая Chery, Geely и Haval.

День 526-й. 3 августа. Четверг

03.08.2023 23:17

«Министерства, ведомства, управление делами президента обратились с просьбой закупки продолжить и сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше,— ничего страшного, наоборот, даже хорошо! Все наше замечательное чиновничество должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это!», — сказал Владимир Путин.

03.08.2023 17:07

Грузия ограничила поставки американских автомобилей в Россию. Речь идет об экспорте и реэкспорте машин. В конце сентября такая же мера начнет действовать для транспорта из Европы.Это предусмотрено 11-м пакетом санкций ЕС. Он запрещает ввозить в Россию электромобили и гибридные автомобили, а также новые и подержанные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра.

03.08.2023 14:55

Завод «Москвич» представит серийный седан «Москвич 6», который выйдет в продажу в 2023 году, на Московском урбанистическом форуме.

03.08.2023 13:56

Максим Соколов на встрече Владимира Путина с руководством предприятий обрабатывающей промышленности сообщил о планах АвтоВАЗа запустить в ближайшие два года «четыре новых продукта»: городской кроссовер на базе платформы Vesta, электромобиль e-Largus, седан бизнес-класса Lada Aura, бюджетный автомобиль Lada Iskra. «И, конечно, будет большая честь, Владимир Владимирович, для нас, если бы вы как в свое время испытали как Lada Kalina»,— добавил господин Соколов.

03.08.2023 10:20

Компания «Автотор» в рамках сотрудничества с компанией BAIC на заводе в Калининграде начала производство новой модели — внедорожника BAIC BJ40.

03.08.2023 00:26

Грузия ввела запрет на экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию и Белоруссию с 1 августа. Аналогичный запрет для европейских автомобилей начнет действовать с 26 сентября. Запрет введен в соответствии с 11-м пакетом санкций Евросоюза.

03.08.2023 00:01

В России к середине лета назрел очередной кризис на рынке нефтепродуктов. Цены на бензин в течение нескольких месяцев держались на беспрецедентно высоком уровне, что вынудило власти принимать очередные меры для стабилизации ситуации. Прежде всего речь идет о квотировании экспорта как способе борьбы с теневыми поставками топлива и повышении нормативов продаж на бирже. Но даже если это приведет к снижению цены, в сентябре рынок ждут новые риски из-за вывода на ремонты нескольких НПЗ.

День 525-й. 2 августа. Среда

02.08.2023 20:39

Автомобильный завод «Москвич» в июле продал 2132 машины, что более чем на 40% больше июньских продаж. Это рекордный показатель с начала продаж.

02.08.2023 20:29

АвтоВАЗ за вторую половину года может продать еще 230 тыс. автомобилей, что станет рекордным объемом за последние десять лет — с 2012 года.

02.08.2023 17:26

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после 20-минутной паузы.

02.08.2023 16:41

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли на неопределенный срок.

02.08.2023 15:35

Биржевая цена летнего дизеля обновила рекорд сентября 2022 года.

02.08.2023 14:53

В России набирают популярность автопутешествия с водителем. Самыми популярными направлениями по заказу туристических поездок стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и города Северного Кавказа. Набирают популярность среди автотуристов Уфа (+54%), Казань (+46%), Екатеринбург (+43%), Новосибирск (+43%). В России выросла популярность автомобильных экскурсий и услуг гидов на машине — спрос на них увеличился на 45% по сравнению с прошлым годом.

02.08.2023 11:25

Автомобиль «Москвич» подорожал более чем на 300 тыс. руб. С 1 августа увеличилась стоимость как бензиновых, так и электрических моделей. Цена версии «Москвич 3», которая работает на традиционном топливе, теперь составляет более 2,2 млн руб. «Москвич 3е» с электродвигателем обойдется почти в 4 млн руб.

02.08.2023 10:55

Официальные дилеры Lada в России в июле продали 29 378 коммерческих и легковых автомобилей марки, что стало лучшим результатом в 2023 году и больше в 2,8 раза по сравнению с июлем 2022-го.

02.08.2023 09:45

В Кишиневе мужчина на машине врезался в ворота посольства России. Он скрылся с места аварии, но был задержан полицией. Его мотивы пока не установлены.

02.08.2023 02:20

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Причины не уточняются.

День 524-й. 1 августа. Вторник

01.08.2023 13:41

Новый бренд Jaecoo выйдет на российский рынок осенью 2023 года — первая модель марки появится в продаже в сентябре.

01.08.2023 13:03

Стоимость кроссовера «Москвич 3» и электромобиля «Москвич 3е», согласно сайту компании, составляет от 2,2 млн руб. за бензиновую версию и 3,9 млн руб. за электрическую. Ранее они стоили от 1,9 млн руб. и от 3,5 млн руб. соответственно. В пресс-службе автозавода отказались комментировать эту информацию.

01.08.2023 12:05

Компания «Кама» объявила о старте предзаказов на покупку серийного российского электроавтомобиля «Атом».

День 523-й. 31 июля. Понедельник

31.07.2023 19:12

Чистый убыток ПАО «Соллерса» за I полугодие сократился в 11 раз до 39,6 млн руб.

31.07.2023 14:45

«Автодор» в первом полугодии увеличил сборы за проезд на 37%.

31.07.2023 14:17

Генеральный суд ЕС повторно вынес постановление о приостановке санкций в отношении российского гонщика Никиты Мазепина, обосновали решение «необходимостью временных мер для предотвращения серьезного и непоправимого ущерба спортсмену».

«Никита Мазепин сохраняет право на въезд в ЕС для переговоров с командами "Формулы-1" и участия в других соревнованиях. Он также может получать доход в связи с гоночной деятельностью и вести переговоры со спонсорами»,— сообщили в команде.

31.07.2023 13:21

Импортеры до последнего надеялись, что повышение утильсбора перенесут, чтобы рынок успел подготовиться, но тщетно. Индексация ставок не коснется машин, которые полностью собираются в России, то есть главный бенефециар — АвтоВАЗ.

31.07.2023 08:34

АвтоВАЗ решил нарастить объем производства самых бюджетных модификаций Lada, заявил президент компании Максим Соколов. По его словам, цены на эти автомобили остаются в пределах 700 тыс. руб. Конкретные марки он не назвал.

«Недавно мы приняли решение увеличить производство именно самых бюджетных автомобилей, понимая, что наш клиент тоже ориентирован на покупку недорогих автомобилей и надо такую возможность нашим клиентам предоставить»,— рассказал он.

31.07.2023 01:30

Доля китайских марок в структуре выдач автокредитов по новым автомобилям приблизилась к 50%. Причина не только в уходе западных брендов, но и в том, что автоконцерны из КНР предлагают скидки, субсидии и варианты рассрочки при покупке автомобиля.

31.07.2023 01:20

На Крымском мосту восстановлено движение транспортных средств. Оно было перекрыто меньше двух часов.

31.07.2023 01:30

Продажи шин в РФ вышли в плюс на 5% по итогам полугодия за счет хорошего результата второго квартала, на который пришелся сезон смены резины. Легковые шины продолжают занимать основную долю рынка, но спрос на них в премиальном сегменте остается неудовлетворенным. Ситуация вызвана уходом из РФ иностранных игроков — новые владельцы этих заводов только начинают выводить на рынок свои линейки шин. Пока же топ продаж занимают остатки западных марок и импорт из Китая.

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