Депутаты присмотрели авто

В Госдуме определились, на какие российские машины пересядут. Уже с осени депутаты могут начать пользоваться только автомобилями «Москвич», Lada и Aurus. Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, это решение поддержали все руководители фракций. «Начинать надо с себя»,— заключил он. На этом фоне агентство ТАСС со ссылкой на данные компании «Контур.Торги» сообщило, что с начала года расходы на госзакупки иномарок выросли на 133%, в то время как траты на российские автомобили снизились. Всего на приобретение машин было выделено 464 млн руб., заказчиков интересуют прежде всего Toyota Camry и Haval Jolion.

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Из этого следует, что полностью на российские машины чиновники пересядут как минимум через три-пять лет, пояснил руководитель организации «Гражданский контроль государственных закупок» и член общественного совета при ФАС Дмитрий Доброштан. Но и после этого, по его словам, у чиновников останется возможность использовать иномарки:

«Если посмотреть на аналитику, то расходы на госзакупки иномарок в России в первом полугодии составили 464 млн руб. Получается, что эти цифры более чем в два раза выше, чем в 2022-м. Выходит, что чиновники не собираются пересаживаться на российские машины, потому что они, конечно же, эти автомобили закупят, соответственно, прибавьте сюда от трех до пяти лет их эксплуатации.

Вместе с тем в законе есть статья, которая касается нормирования закупок. Как раз в этой части были приняты нормативные акты, в которых и указывается, на какой автомобиль может рассчитывать то или иное должностное лицо. На тот момент, когда это постановление принималось, это было 3 млн руб.

Вместе с тем у нас есть федеральные заказчики, которые подпадают под действие 44-ФЗ и на которых распространяется нормирование. А есть их предприятия, федеральные или муниципальные госучреждения, которые подпадают под 223-ФЗ.

Так вот в итоге именно последним поручают закупать достаточно хорошие, серьезные иномарки.

Например, наша организация отменила закупку по BMW 7 серии Long по цене в 12 млн руб. Мы направили запрос в Роспотребнадзор, как они на это смотрят.

Нам ответили, что законом это не запрещено, но все-таки закупку отменили. Поэтому, в принципе, лазейки всегда будут».

Из заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина следует, что пока на российские машины пересадят только самих депутатов, то есть 450 человек. Всего в аппарате нижней палаты, по данным из открытых источников, работает около 2 тыс. сотрудников.

В свою очередь, представители завода «Москвич» заявляли, что по итогам года произведут 50 тыс. машин. Из них больше 6 тыс. уже должны уйти сервисам такси и каршеринга.

В компании Aurus рассчитывают только к следующему году выйти на объем в 5 тыс. машин в год. Хотя там пообещали нарастить темпы ради госслужащих.

Но в целом для одной только Госдумы российских машин должно хватить, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Однако они могут не соответствовать требованиям депутатов, замечает он:

«Если поскребут по сусекам, то, наверное, найдут необходимое количество автомобилей. Но удовлетворят ли они запросы чиновников? Ведь нет списка четких требований, какими должны быть машины, например, сколько там должно быть подушек безопасности, должна ли быть там система стабилизации. Если да, то ни одна Vesta не подходит, хотя бы потому что в ней нет ESP. И сразу тогда вся эта история разваливается.

У системы госзакупок есть свои определенные требования. Именно поэтому заказчикам удавалось до сих пор избегать приобретения российских автомобилей.

Потому что если вы обозначите в требованиях, что нужен автомобиль ширины такой-то, мощностью такой-то, то окажется, что у нас им соответствует только Aurus. Но пересадить на него всех чиновников не получится, не потянем ни по деньгам, ни по количеству машин.

Если эти требования упростить, сказать, что депутатам придется ездить на том, что есть, тогда эту историю можно реализовать. Потенциально есть еще один автомобиль — это Lada Aura. Это длиннобазная Vesta, но пока она существует только на стадии прототипов. Условно говоря, если завтра АвтоВАЗ закажет необходимые штампы, то уже примерно через год, к осени 2024-го, можно будет наладить производство этой модели. А чтобы она была относительно недорогой, АвтоВАЗу нужно собрать минимум 5 тыс. заказов, а лучше 7-7,5 тыс.»

Пересадить всех чиновников на российские машины предложил президент Владимир Путин. Ранее на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности он заявил, что к нему обращались министерства с просьбой сделать упор на закупки иностранных авто, но российский лидер ответил, что «это исключено». «Где-то будет поскромнее, но ничего страшного, это даже хорошо»,— заключил Владимир Путин.

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Владислав Викторов