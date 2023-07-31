Утильсбор закатывается в прайс

Плата за ввоз иностранных авто на перепродажу повысится с 1 августа, но дилеры уже подняли цены на иномарки на сотни тысяч рублей, рассказали собеседники “Ъ FM”. Ранее в Минпромторге сообщили, что ставки утильсбора увеличатся. Чем больше объем двигателя авто, тем сильнее оно подорожает. О каких суммах идет речь? Расскажет Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Импортеры до последнего надеялись, что повышение утильсбора перенесут, чтобы рынок успел подготовиться, но тщетно. Индексация ставок не коснется машин, которые полностью собираются в России, то есть главный бенефециар — АвтоВАЗ. К тому же, половина от собранных средств с иномарок пойдет на поддержку российских производителей, сообщили в Минпромторге.

Вместе с ослаблением рубля повышенный утильсбор приведет к заметному росту цен, особенно на мощные авто, говорит гендиректор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков:

«По тем автомобилям, которые будут подпадать под увеличенный утилизационный сбор, вся величина будет перекладываться на конечных покупателей, потому что у дилерских центров, у действующих импортеров сейчас сравнительно невысокая маржинальность. Конечно же, максимальное увеличение ожидается в премиальном сегменте, это если говорить об автомобилях с мощными двигателями. Но там для покупателей зачастую стоимость не так критична».

Хотя дилеры постепенно повышали цены еще июле, чтобы избежать резкого подорожания с 1 августа. Только из-за утильсбора стоимость бюджетных иномарок вырастет примерно на 200 тыс. руб., а мощных авто премиум-сегмента больше чем на 1 млн руб. Сильнее всего повышение ставок утильсбора повлияет на авто, привезенные по параллельному импорту, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«На машины с объемом двигателя до двух литров утилизационный сбор повышается примерно на 125 тыс. руб. А дилеры ожидают рост на 200-300 тыс. руб. Но почему такое повышение, если утильсбор увеличивается на 125 тыс., откуда 300 тыс. руб.? Дилеры говорят, что обязаны учитывать и прочие риски. Это, как я понимаю, в том числе просадка продаж. Соответственно, в первую очередь, конечно же, это отразится на параллельном импорте».

При этом китайские компании, которые поставляют в Россию большие партии машин, могут смягчить влияние утильсбора за счет своей прибыли, говорят эксперты. Хотя и без этого их доля на рынке активно растет и уже превышает 70% от всего импорта. И экспансия китайских брендов продолжится, уверен президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«Рост относительно показателей 2022 года двойной. Что касается состояния рынка, для того, чтобы восстановиться, ему потребуется очень много времени. Все дилеры понимают, что никакой реальной альтернативы китайским производителям не существует. До конца этого года, наверное, российский рынок покажет более интересную динамику, по сравнению с 2022-м. На российский рынок зайдут еще несколько достаточно интересных марок. Через какое-то время Китай займет не менее 90% автомобильной ниши на российском рынке».

Тем не менее самое популярное авто в России — все еще Lada Granta, продажи которой власти поддержат еще сильнее повышением утильсбора. Второе и третье место в июне заняли китайские бренды — Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro Max.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".