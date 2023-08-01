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Коммерсантъ FM
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«Москвичи» подорожали на 11%

Стоимость кроссовера «Москвич 3» и электромобиля «Москвич 3е», согласно сайту компании, составляет от 2,2 млн руб. за бензиновую версию и 3,9 млн руб. за электрическую. Ранее они стоили от 1,9 млн руб. и от 3,5 млн руб. соответственно. В пресс-службе автозавода отказались комментировать ТАСС эту информацию.

Это уже второе повышение цен за год — в прошлый раз завод повышал стоимость машин на автомобили 1 июня. Тогда они подорожали на 1%.

В мае 2022 года под контроль Москвы перешел экс-завод «Рено Россия». На его площадке был запущен автозавод «Москвич». Имеющиеся в линейке два автомобиля «Москвич 3» и «Москвич 3е» представляют собой варианты китайского JAC JS4. На этот год запланирован дебют «Москвича 6», который станет серийной моделью, и неназванного пока кроссовера. В 2023 году «Москвич» планирует выпустить 50 тыс. автомобилей (из них 10 тыс. электромобилей), через год концерн хочет удвоить объемы выпуска.

Лаура Кеффер

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