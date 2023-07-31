Европейский суд повторно приостановил санкции в отношении гонщика Мазепина

Генеральный суд ЕС повторно вынес постановление о приостановке санкций в отношении российского гонщика Никиты Мазепина, сообщили ТАСС в его команде. Там обосновали решение «необходимостью временных мер для предотвращения серьезного и непоправимого ущерба спортсмену».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Никита Мазепин сохраняет право на въезд в ЕС для переговоров с командами "Формулы-1" и участия в других соревнованиях. Он также может получать доход в связи с гоночной деятельностью и вести переговоры со спонсорами»,— добавили в команде.

Никита Мазепин выступал в «Формуле-1» за американскую команду Haas. В марте 2022 года он попал под санкции ЕС вместе с отцом — Дмитрием Мазепиным, владельцем компании «Уралкалий», которая была одним из титульных спонсоров Haas. Haas также отказалась от сотрудничества с Никитой Мазепиным. Он оспорил санкции в суде ЕС в Люксембурге. В марте 2023 года суд разрешил ему въезд на территорию Евросоюза для переговоров с командами «Формулы-1». Несмотря на это, Совет ЕС продлил санкции в отношении Никиты Мазепина еще на один семестр. В июне Лондонский суд отказался пустить гонщика в Великобританию. Никита Мазепин запрашивал разрешение на въезд страну для переговоров с командами «Формулы-1».

Лаура Кеффер