Движение по Крымскому мосту восстановлено

На Крымском мосту восстановлено движение транспортных средств. Оно было перекрыто меньше двух часов.

Приостановка движения действовала с 22:57 30 июля до 0:43 31 июля, следует из данных официального Telegram-канала «Крымский мост». О причинах не сообщалось.

Крымский мост в середине июля повторно был подорван. Из-за повреждений было организовано реверсивное движение автотранспорта по одной полосе. После этого движение на мосту иногда приостанавливается. Так, в ночь на 29 июля Крымский мост перекрывали три раза за несколько часов.

О ситуации в Крыме — в материале «Ъ» «Курорт для беспилотников».

Леонид Уварчев