Путин: все чиновники должны ездить на отечественных машинах

Все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, считает президент Владимир Путин. По его мнению, это позволит улучшать качество транспортных средств.

Президент на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности рассказал, что министерства, ведомства и управление делами президента попросили «сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику». «Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»,— сказал господин Путин на встрече.

«Где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции»,— добавил президент. Владимир Путин отметил, что Россия не будет отказываться от импорта, но «какие-то базовые вещи — если мы уж сами потребляем — должны быть ориентированы на отечественного производителя».

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