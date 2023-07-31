Чистый убыток «Соллерса» за I полугодие сократился в 11 раз до 39,6 млн руб.

Выручка автопроизводителя «Соллерс» за первое полугодие 2023 года выросла более чем в шесть раз по сравнению с 2022 годом и составила 141,8 млн руб. Чистый убыток компании уменьшился в 11 раз и составил 39,6 млн руб., говорится в отчете компании.

Убыток продаж «Соллерса» составил 315 млн руб. (на 10% больше, чем в прошлом году), убыток сократился в 13 раз и составил 36 млн. руб. (в прошлом году — около 483 млн руб.).

До этого момента автопроизводитель не публиковал отчетность за весь прошлый год. В мае совет директоров «Соллерса» рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 45,39 руб. на акцию. По итогам января—июня 2022 года выручка «Соллерс» составила 26,2 млрд руб., чистый убыток — 1,1 млрд руб.

26 июля замглавы Минпромторга Альберт Каримов на совещании по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что «Соллерс» в начале 2024 года может запустить производство туристических автобусов. В этом же месяце «Соллерс» выкупил «Исузу Рус» у японской Isuzu. Российская компания будет осуществлять поставки запасных частей для грузовых автомобилей Isuzu, а также намерена перезапустить производство грузовиков на заводе в Ульяновске.

Полина Мотызлевская