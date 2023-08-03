Грузия запретила реэкспорт американских и европейских автомобилей в Россию

Грузия ввела запрет на экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию и Белоруссию с 1 августа. Аналогичный запрет для европейских автомобилей начнет действовать с 26 сентября. Об этом сообщил портал Business Media со ссылкой на налоговую службу Минфина Грузии.

Запрет введен в соответствии с 11-м пакетом санкций Евросоюза, согласно которому в Россию запретили ввозить автомобили с объемом двигателя более 1900 куб. см (1,9 л), а также электрические и гибридные машины.

Как пояснили в Минфине Грузии, до 25 сентября можно будет ввозить в Россию из Грузии европейские автомобили, экспортное соглашение на которые было подписано до 25 июня.

Легковые автомобили — третий по величине экспортный товар Грузии в Россию. За первые шесть месяцев 2023 года в Россию было перевезено 3786 автомобилей стоимостьи $53 млн. За этот период объем экспорта автомобилей по этому направлению вырос на 274% в годовом выражении, отмечает Business Media.

ЕС ввел 11-й пакет санкций против России в ответ на ввод войск на Украину в июне 2023 года. В новый пакет вошли запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», ограничение на въезд российских автоприцепов в ЕС, а также меры, направленные против обхода ранее введенных ограничений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Параллельный импорт санкций».

Олеся Павленко