На Крымском мосту открыли проезд

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после 20-минутной паузы, сообщили в оперштабе Республики Крым.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено»,— уточнили специалисты в профильном Telegram-канале.

Проезд по транспортному переходу был перекрыт чуть более чем на 20 минут. Причины возникшей паузы чиновники не комментируют.

17 июля Крымский мост атаковали украинские надводные БПЛА, повредив дорожное полотно. Сейчас на мосту, который обещают реконструировать к концу года, организовано реверсивное движение по одной полосе.

Александр Дремлюгин, Симферополь