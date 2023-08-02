Биржевая цена летнего дизеля обновила рекорд сентября 2022 года

Цены на летнее дизельное топливо в европейской части России по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновили рекорд, достигнутый в сентябре 2022 года (58,151 тыс. руб. за тонну). За день топливо подорожало на 1,68%, до 58,754 тыс. руб. за тонну.

Стоимость бензина АИ-92 в ходе торгов поднялась на 1,84%, до 63,081 тыс. руб. за тонну. Бензин АИ-95 подорожал на 1,4%, до 68,112 тыс. руб. за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизилась на 0,53%, до 67,078 тыс. руб. за тонну, топочного мазута — увеличилась на 4,67%, до 31,479 тыс. руб. за тонну.

Цена на сжиженные углеводородные газы сократилась до 20,085 тыс. руб. за тонну (–1,23%). На Урале и в Сибири, где находятся основные производители такого типа газов, этот вид топлива подорожал на 3,25%, до 15,936 тыс. руб. за тонну.

С 25 июля оптовые цены на бензин в России начали активно снижаться на фоне планов правительства ограничить число экспортеров. Снижение котировок произошло впервые с начала месяца, в течение которого цена несколько раз обновляла исторические максимумы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бензин испугался ограничения экспорта».

Милена Костерева