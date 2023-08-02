В Кишиневе задержан водитель, врезавшийся в ворота посольства России

В Кишиневе мужчина на машине врезался в ворота посольства России. Он скрылся с места аварии, но был задержан полицией. Его мотивы пока не установлены.

По данным полиции, инцидент произошел в 6:00 по местному времени (совпадает с мск). Мужчина был за рулем Mercedes. Водителя удалось остановить у города Страшены, находящегося в 40 км от Кишинева

«Когда полиция установила местонахождение автомобиля и догнала его, водитель отказался останавливаться и по пути повредил еще два автомобиля, после чего был задержан»,— сообщается на сайте Генерального инспектората полиции.

В посольстве РФ заявили ТАСС, что ведется осмотр места происшествия, другие подробности не приводятся.

26 июля Молдавия объявила о решении сократить в стране количество российских дипломатов из-за подозрения в причастности к «дестабилизации ситуации в стране». Консульский отдел посольства РФ в Молдавии приостановит прием с субботы, 5 августа. В Кремле пообещали принять ответные меры.

Подробности — в публикации «Ъ» «Дипломат—вокзал—Россия».

Лаура Кеффер