На Крымском мосту перекрыли движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли на неопределенный срок, сообщили в оперштабе Республики Крым.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— уточняют специалисты.

В середине июля Крымский мост атаковали украинские надводные беспилотники, повредив дорожное полотно. Сейчас на мосту организовано реверсивное движение по одной полосе. Власти Крыма и Севастополя призывают автомобилистов использовать маршрут проезда через новые территории.

Транспортный переход изначально обещали восстановить осенью, однако правительство РФ сдвинуло сроки сдачи объекта на 31 декабря 2023 года.

24 июля на Крымском мосту четыре раза за сутки перекрывали движение транспорта.

Александр Дремлюгин, Симферополь