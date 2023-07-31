Шины больше не роскошь

Продажи шин в РФ вышли в плюс на 5% по итогам полугодия за счет хорошего результата второго квартала, на который пришелся сезон смены резины. Легковые шины продолжают занимать основную долю рынка, но спрос на них в премиальном сегменте остается неудовлетворенным, констатируют производители. Ситуация вызвана уходом из РФ иностранных игроков — новые владельцы этих заводов только начинают выводить на рынок свои линейки шин. Пока же топ продаж занимают остатки западных марок и импорт из Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Рынок шин всех категорий за первое полугодие вырос на 5%, почти до 24,1 млн шин, следует из обзора ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), созданного совместно с Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК). В первом квартале продажи сокращались на 8,5% (см. “Ъ” от 1 июня). А в апреле—июне рынок шин увеличился на 16,4%, до 13,1 млн штук.

Легковые шины традиционно составляют основную часть рынка. Во втором квартале было выведено из оборота 9,1 млн таких шин, или почти 70%. Продажи легковых шин в рознице во втором квартале выросли на 64,4%, до 5,8 млн штук. Из них основная доля пришлась на летние шины (4,9 млн штук) — на эти месяцы как раз приходится сезон смены резины. Средняя цена на летние шины, по данным ЦРПТ, впрочем, показала рост лишь на 1% по сравнению с первым кварталом. А по сравнению с прошлым годом, когда на фоне начала военных действий массово приостанавливали поставки иностранные марки, шины подешевели сразу на 22%. Исходя из данных TyresAddict, цены на шины популярных типоразмеров относительно стабильны: в апреле и начале июля наблюдалось удорожание, но затем цены стабилизировались.

Выпуск всех шин в первом полугодии упал на 27,5%, до 14,2 млн штук, во втором квартале — на 13,2%, до 7,7 млн шин. При этом производство осталось основным источником предложения: 10,4 млн штук против 6,4 млн штук импорта. До начала кризиса доля импорта была меньше, но большая часть локального производства приходилась на иностранные компании, которые в течение 2022–2023 годов продали свои активы. Например, группа «С8 Промышленные активы» получила от Continental права на бренд Gislaved, а также приобрела активы российского производителя Cordiant. За счет этих сделок группа по объему мощностей вошла в топ-3 производителей шин в России.

Рынок легковых шин по итогам первого полугодия 2023 года остался стабильным, считают в «С8 Промышленные активы», при этом рынок шин для грузового автотранспорта вырос на 25%. Сезон по летним шинам в ритейле только закончился, и данные о его итогах еще не подведены, но в «С8 Промышленные активы» не ожидают падения спроса. В премиальном сегменте спрос по-прежнему остается неудовлетворенным, считают в компании, связывая это с уходом большинства иностранных марок: «Потребители вынуждены искать альтернативу». «По условиям сделки с Continental до окончания переходного периода наше предприятие в Калуге продолжает выпуск шин под брендом Continental, параллельно мы разрабатываем название бренда-преемника и приступаем к расширению ассортиментного портфеля»,— продолжают в компании.

Лидером рынка по выпуску стала «Татнефть», которая в этом году приобрела крупнейший завод у Nokian. Сейчас завод работает под брендом Ikon Tyres. В компании Ikon Tyres отметили, что в летнем сезоне 2023 года продавали продукцию под брендом Nokian Tyres. «Объем шин, поставленных нашей компанией на рынок в этом летнем сезоне, был ниже по сравнению с предыдущими годами,— продолжают там.— Это было связано с ограничением производства во время локализации и перехода к новому собственнику». Спрос на шины в премиальном сегменте на вторичном рынке (замена летних шин на новые) был достаточно высоким, считают в компании. «Уже в конце мая был виден дефицит предложения в премиальном сегменте в больших типоразмерах»,— добавляют в Ikon Tyres. Помимо нового бренда Ikon, компания продолжает производство шин под брендом Nordman, который отошел к ней после сделки с Nokian.

По данным «Авито», топ-5 продаж в июле занимали иностранные марки, выпуск которых традиционно велся в РФ. Среди них в том числе Nokian Tyres и Continental — средняя цена за комплект составила 17,6 тыс. и 22,6 тыс. руб. соответственно. Но в топ-5 вошел и китайский бренд Triangle (средняя цена комплекта — 22,7 тыс. руб.), спрос на который вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. Сергей Удалов из «Автостата» говорит, что ситуация с предложением на шинном рынке относительно нормальная — с начала кризиса постепенно меняется лишь его структура в сторону марок из Китая. Дефицит присутствует лишь по редким типоразмерам, но это, отмечает он, довольно обычная ситуация.

Ольга Никитина