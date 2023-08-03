Грузия нажала на тормоз

Грузия ограничила поставки американских автомобилей в Россию. Речь идет об экспорте и реэкспорте машин. Об этом ТАСС сообщили в службе доходов Минфина республики. В конце сентября такая же мера начнет действовать для транспорта из Европы. Как отметили в ведомстве, это предусмотрено 11-м пакетом санкций ЕС. Он запрещает ввозить в Россию электромобили и гибридные автомобили, а также новые и подержанные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сандро Шаманидзе, Коммерсантъ Фото: Сандро Шаманидзе, Коммерсантъ

Подобное решение было ожидаемым, рассказал корреспондент “Ъ” в Грузии Георгий Двали. Тем не менее большинство автомобилей страна поставляла не напрямую, а через третьи государства, например, Армению и Казахстан, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Недавно Грузию посетила комиссия из британских, американских, европейских экспертов. Они предупредили грузинские власти, что не потерпят помощь РФ в нарушении санкций, особенно из 11-го пакета. И Тбилиси вынужден принять это решение, поскольку, по всей видимости, оно было принято за закрытыми дверями, не афишировалось, но, безусловно, ожидалось.

Всего из Грузии с 1 января по 1 июля реэкспортировано около 51 тыс. автомобилей. Их общая стоимость — $930 млн. Для маленькой страны это очень большая сумма. Из этих 51 тыс. автомобилей только 3,78 тыс. единиц идут непосредственно через Грузию в Россию. Но эти цифры нас не должны обмануть. Почему? Потому что на самом деле абсолютное большинство из 51 тыс. также адресовано России, но они экспортируются через третьи страны. Из Грузии, скажем, они едут в Армению или через Каспийское море в Казахстан, и уже оттуда попадают в РФ».

При этом власти Грузии намерены ограничить реэкспорт и в третьи страны, если есть подозрение, что они могут быть направлены в Россию. Так, через границу с Арменией, например, собираются пропускать машины, которые оформлены только на физических лиц. Повлияют ли новые запреты на поток автомобилей, которые ввозят в РФ? Руководитель проекта «Автодегустатор» Арарат Мардоян говорит, что поставки автомобилей из Грузии были затруднены и раньше, и критичной ситуация вряд ли станет:

«Грузия уже с первых пакетов санкций ограничивала транзит автомобилей дороже €50 тыс. Потом они на два-три месяца ослабили ими же введенный запрет, начали пропускать, но это было сложно и дорого. Уже с начала весны строгий запрет ввели на машины дороже $50 тыс. Те, которые стоят дешевле и не входят в санкционный список, приезжают.

Новые ограничения со стороны Тбилиси несильно повлияют на поток, скорее, это в первую очередь навредит самой Грузии как транзитеру. Автомобили, которые должны были проезжать через них как реэкспорт, перекочуют в Казахстан, Киргизию, Армению и так далее. Грузия запретить транзит туда, естественно, не может.

При этом в форс-мажорных ситуациях активизируются и недобросовестные люди, которые пользуются моментом и поднимают цены, но это временное явление. Традиционные порядочные логисты, экспедиторы спокойно на это смотрят. Да, время увеличивается, но денежная составляющая сильно не поменяется».

По данным Национальной службы статистики Грузии, за первую половину года в Россию ввезли почти 4 тыс. легковых автомобилей, в то время как за тот же период 2022 года показатель был почти в три раза ниже. Это легальные поставки: дешевые машины, которые не попадают под санкции. В то же время экспорт автомобилей из Грузии в Казахстан, Киргизию и Армению в январе и феврале этого года увеличился, с нескольких сотен до пары тысяч.

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Елена Иванова