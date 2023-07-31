АвтоВАЗ увеличит выпуск самых бюджетных модификаций Lada

АвтоВАЗ решил нарастить объем производства самых бюджетных модификаций Lada, заявил президент компании Максим Соколов. По его словам, цены на эти автомобили остаются в пределах 700 тыс. руб. Конкретные марки он не назвал.

«Недавно мы приняли решение увеличить производство именно самых бюджетных автомобилей, понимая, что наш клиент тоже ориентирован на покупку недорогих автомобилей и надо такую возможность нашим клиентам предоставить»,— рассказал он в интервью «РИА Новости».

Господин Соколов утверждает, что иностранные поставщики отказываются экспортировать «простейшие компоненты», которые даже не попали под санкции. Однако компания принимает меры для недопущения роста цен. «Чудес, конечно, не бывает, и вопрос не только в инфляционном росте цен, а в первую очередь курсовом, но тем не менее на данный момент мы делаем все возможное, чтобы минимизировать это влияние»,— добавил он.

Максим Соколов рассказывал, что АвтоВАЗ ведет со странами Персидского залива «активный переговорный процесс» по организации экспорта и сборки Lada. Кроме того, компания хочет возобновить производство автомобилей Lada на заводе Al Amal в Египте. В компании уточнили «Ъ», что речь пока идет о модели Granta — этот бюджетный автомобиль выпускался до кризиса.

Подробности — в материале «Ъ» «Подпрыгивая на хабах».

Лаура Кеффер