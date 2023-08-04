Мишустин поручил проработать развитие программы льготного автокредитования

Премьер России Михаил Мишустин поручил до 1 октября проработать предложения по развитию льготного автокредитования. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Поручение выдано Минпромторгу, Минэкономики и Минфину. Ведомства должны проработать предложения сенаторов по развитию программы льготного автокредитования и распространению требований к локализации производства автомобилей для государственных и муниципальных нужд. Поручение выдано по итогам встречи Михаила Мишустина с сенаторами Совета федерации, которая прошла 4 июля.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за первое полугодие объем выданных в России автомобильных кредитов вырос на 61,4% относительно аналогичного периода 2022 года. Сумма выданных кредитов составила 499,8 млрд руб. В НБКИ связывали такой рост с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле 2022 года и возобновлением программы льготного автокредитования.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Автокредитование держится на пробеге».

Олеся Павленко