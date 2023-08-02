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Коммерсантъ FM
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обновлено 02:56

Движение по Крымскому мосту временно перекрывали без объяснения причин

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Причины не уточняются. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Крымский мост». К 02:37 2 августа движение было восстановлено.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— сказано в сообщении.

В середине июля Крымский мост повторно был подорван. Из-за повреждений было запущено реверсивное движение автотранспорта по одной полосе. После этого движение на мосту иногда приостанавливается. В ночь на 29 июля Крымский мост перекрывали три раза в течение нескольких часов. В последний раз движение по мосту перекрывалось с 22:57 30 июля до 0:43 31 июля. О причинах также не сообщалось.

О ситуации в Крыму — в материале «Ъ» «Курорт для беспилотников».

Олеся Павленко

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