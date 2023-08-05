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Коммерсантъ FM
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Движение по Крымскому мосту восстановлено

На Крымском мосту восстановили движение, которое было приостановлено больше трех часов. Региональные власти объясняли это угрозой атаки.

Движение было остановлено в 23:26 4 августа, следует из данных официального Telegram-канала «Крымский мост». К 2:00 5 августа со стороны Тамани образовалась пробка из 109 автомобилей. Движение было восстановлено к 2:34.

Советник главы Крыма Олег Крючков опровергал сообщения о том, что Крымский мост был атакован, но подтверждал, что движение было приостановлено из-за «угрозы атаки». Он напомнил, что такое прекращение движения иногда происходит по несколько раз в день. Вместе с тем известно, что беспилотники находились в Керченском проливе. Морской спасательно-координационный центр сообщил, что при атаке был поврежден танкер.

Леонид Уварчев

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