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Коммерсантъ FM
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Superjob: 77% россиян поддерживают идею пересадить чиновников на отечественные машины

Только 11% россиян высказываются против идеи пересадить чиновников на отечественные автомобили, следует из опроса Superjob. 77% респондентов поддержали инициативу, 12% затруднились ответить.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех российских федеральных округов. Результаты приводит ТАСС.

Дискуссия о том, что чиновники, депутаты и сенаторы должны ездить на отечественных машинах, развернулась на фоне отказа множества западных производителей поставлять свои автомобили. Президент Владимир Путин в начале августа заявил, что отказался от инициатив министерств, ведомств и управления делами президента «сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику». По его мнению, такое должно быть исключено и все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить такое обязательство на чиновников всех уровней. Глава Минфина Антон Силуанов говорил о готовности его министерства «первыми поучаствовать в закупке отечественных автомобилей». Мосгордума обратилась к властям столицы с просьбой пересадить чиновников с иностранных авто на «Москвичи».

Сколько машин планирует продать АвтоВАЗ в 2023 году — в материале «Ъ» «Граждане пересаживаются на свое».

Леонид Уварчев

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«Дай-ка я их всех заставлю на "Волгах" ездить»

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Руководитель фракции СПС, член совета Госдумы РФ Борис Немцов перед началом пресс-конференции в агентстве «Интерфакс»

Руководитель фракции СПС, член совета Госдумы РФ Борис Немцов перед началом пресс-конференции в агентстве «Интерфакс»

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Борис Ельцин на государственном испытательном космодроме в Плесецке

Борис Ельцин на государственном испытательном космодроме в Плесецке

Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Мэр Москвы Юрий Лужков на старте автопробега Москва — Омск — Владивосток — Москва

Мэр Москвы Юрий Лужков на старте автопробега Москва — Омск — Владивосток — Москва

Фото: Алексей Панов / ТАСС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко (справа) и мэр Владивостока Олег Гуменюк на фестивале автомотоспорта во Владивостоке, 2019 год

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко (справа) и мэр Владивостока Олег Гуменюк на фестивале автомотоспорта во Владивостоке, 2019 год

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Председатель правительства России Владимир Путин во время тестирования автомобиля Lada Kalina Sport на трассе «Амур»

Председатель правительства России Владимир Путин во время тестирования автомобиля Lada Kalina Sport на трассе «Амур»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на мировой премьере автомобилей Aurus Senat российского люксового бренда Aurus

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на мировой премьере автомобилей Aurus Senat российского люксового бренда Aurus

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венков к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венков к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Черников

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Руководитель фракции СПС, член совета Госдумы РФ Борис Немцов перед началом пресс-конференции в агентстве «Интерфакс»

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Борис Ельцин на государственном испытательном космодроме в Плесецке

Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Мэр Москвы Юрий Лужков на старте автопробега Москва — Омск — Владивосток — Москва

Фото: Алексей Панов / ТАСС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко (справа) и мэр Владивостока Олег Гуменюк на фестивале автомотоспорта во Владивостоке, 2019 год

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Председатель правительства России Владимир Путин во время тестирования автомобиля Lada Kalina Sport на трассе «Амур»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на мировой премьере автомобилей Aurus Senat российского люксового бренда Aurus

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венков к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Черников

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