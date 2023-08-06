Superjob: 77% россиян поддерживают идею пересадить чиновников на отечественные машины

Только 11% россиян высказываются против идеи пересадить чиновников на отечественные автомобили, следует из опроса Superjob. 77% респондентов поддержали инициативу, 12% затруднились ответить.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех российских федеральных округов. Результаты приводит ТАСС.

Дискуссия о том, что чиновники, депутаты и сенаторы должны ездить на отечественных машинах, развернулась на фоне отказа множества западных производителей поставлять свои автомобили. Президент Владимир Путин в начале августа заявил, что отказался от инициатив министерств, ведомств и управления делами президента «сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику». По его мнению, такое должно быть исключено и все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить такое обязательство на чиновников всех уровней. Глава Минфина Антон Силуанов говорил о готовности его министерства «первыми поучаствовать в закупке отечественных автомобилей». Мосгордума обратилась к властям столицы с просьбой пересадить чиновников с иностранных авто на «Москвичи».

Сколько машин планирует продать АвтоВАЗ в 2023 году — в материале «Ъ» «Граждане пересаживаются на свое».

Леонид Уварчев