Продажи Lada в России в июле оказались почти в три раза выше прошлогоднего показателя

Официальные дилеры Lada в России в июле продали 29 378 коммерческих и легковых автомобилей марки, что стало лучшим результатом в 2023 году и больше в 2,8 раза по сравнению с июлем 2022-го. Показатели прошлого месяца на 5,5% превысили результаты июня. Всего с начала года в России было продано 172 996 автомобилей Lada.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу, роста показателей продаж удалось добиться за счет реализации нового поколения Lada Vesta и активной заинтересованности покупателей в новой модели. За прошедший месяц продажи Lada Vesta выросли на 20,5% относительно июня (всего продано 5133 автомобиля).

Также в июле было продано:

Lada Granta — 17 170 автомобилей (плюс 162,5% к показателю июля 2022 года);

Niva Legend — 3375 автомобилей (плюс 300% год к году);

Niva Travel — 3397 внедорожников (плюс 700% год к году).

По результатам июля 2023 года на АО «АвтоВАЗ» было произведено 31 950 автомобилей и машинокомплектов. В компании подчеркнули, что это наиболее высокий показатель месячного выпуска с марта 2022 года. Суммарный рост производства автомобилей за семь месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 59%.

В конце июля президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о планах компании нарастить объем производства самых бюджетных модификаций Lada. Цены на эти автомобили варьируются в пределах 700 тыс. руб. АвтоВАЗ также ведет переговоры со странами Персидского залива по организации экспорта и сборки Lada. Кроме того, компания хочет возобновить производство автомобилей Lada на заводе Al Amal в Египте. В компании уточнили «Ъ», что речь пока идет о модели Granta — этот бюджетный автомобиль выпускался до кризиса.

Подробности — в материале «Ъ» «Подпрыгивая на хабах».

Милена Костерева