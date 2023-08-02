Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Продажи Lada в России в июле оказались почти в три раза выше прошлогоднего показателя

Официальные дилеры Lada в России в июле продали 29 378 коммерческих и легковых автомобилей марки, что стало лучшим результатом в 2023 году и больше в 2,8 раза по сравнению с июлем 2022-го. Показатели прошлого месяца на 5,5% превысили результаты июня. Всего с начала года в России было продано 172 996 автомобилей Lada.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу, роста показателей продаж удалось добиться за счет реализации нового поколения Lada Vesta и активной заинтересованности покупателей в новой модели. За прошедший месяц продажи Lada Vesta выросли на 20,5% относительно июня (всего продано 5133 автомобиля).

Также в июле было продано:

  • Lada Granta — 17 170 автомобилей (плюс 162,5% к показателю июля 2022 года);
  • Niva Legend — 3375 автомобилей (плюс 300% год к году);
  • Niva Travel — 3397 внедорожников (плюс 700% год к году).

По результатам июля 2023 года на АО «АвтоВАЗ» было произведено 31 950 автомобилей и машинокомплектов. В компании подчеркнули, что это наиболее высокий показатель месячного выпуска с марта 2022 года. Суммарный рост производства автомобилей за семь месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 59%.

В конце июля президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о планах компании нарастить объем производства самых бюджетных модификаций Lada. Цены на эти автомобили варьируются в пределах 700 тыс. руб. АвтоВАЗ также ведет переговоры со странами Персидского залива по организации экспорта и сборки Lada. Кроме того, компания хочет возобновить производство автомобилей Lada на заводе Al Amal в Египте. В компании уточнили «Ъ», что речь пока идет о модели Granta — этот бюджетный автомобиль выпускался до кризиса.

Подробности — в материале «Ъ» «Подпрыгивая на хабах».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...