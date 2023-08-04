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Коммерсантъ FM
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Продажи автомобилей вернулись к мирным временам

Авторынок в июле достиг рекордных с февраля 2022 года 95 тыс. машин

Рынок легковых автомобилей в июле оказался в 2,7 раза выше, чем годом ранее, и на 16% больше июня, показав рекордные почти 95,7 тыс. проданных машин. Ослабление рубля и ожидание роста утильсбора с 1 августа, которые ведут к повышению прайс-листов, оживили рынок в его традиционно низкий летний период. В лидерах продаж изменений не произошло — это отечественная Lada, а также концерны из Китая Chery, Geely и Haval.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в июле выросли в 2,7 раза, до 95,65 тыс. штук, подсчитал «Автостат» на основе данных «Электронного паспорта». Рынок продолжает восстанавливаться после провала продаж в 2022 году — результат прошедшего месяца на 16,1% выше, чем в июне (82,4 тыс. штук). Результат июля — лучший с февраля 2022 года, когда было продано 99,1 тыс. машин.

Еще в начале июня «Ъ» ожидал сохранения спроса на уровне около 80 тыс. машин в летние месяцы, но с тех пор изменились условия на рынке. Так, спрос в июле подогревало в том числе ожидание удорожания автомобилей из-за ослабления рубля и повышения утильсбора с 1 августа. Традиционно в такие периоды спрос на машины по старым ценам активизируется.

Отметим, при такой динамике продаж в следующие месяцы может реализоваться позитивный прогноз «Автостата», и по итогам года в РФ будет продано 1 млн легковых автомобилей.

Больше всего машин в июле традиционно продавал АвтоВАЗ (27,4 тыс. машин, что в 2,6 раза выше, чем годом ранее). Однако доля российского концерна немного сократилась и в июле составила 28,6% против 29,2% в июле 2022 года. АвтоВАЗ рассчитывает по итогам года сохранить долю в 40% рынка, но традиционно концерн ориентировался на рынок только официально поставляемых в РФ автомобилей.

Продажи АвтоВАЗа рекордно растут

В статистике же «Автостата» также учтен и параллельный импорт — например, в топ-10 продаж входит Toyota (2,3 тыс. реализованных машин), официальные поставки которого в РФ не ведутся, а завод в РФ был передан сначала НАМИ, а от последнего — «Алмаз-Антею». Кроме того, сам АвтоВАЗ дает другой результат продаж в июле — 29,4 тыс. штук, поскольку ориентируется на данные, полученные от дилеров. Эти же данные использует Ассоциация европейского бизнеса.

Бестселлером среди иномарок остается Chery (рост продаж в 4,1 раза, до 10,7 тыс. штук). Следом идут Geely (рост в 3,8 раза, до 8,8 тыс. штук) и Haval (почти в 4 раза, до 8,5 тыс. штук). При этом Haval в предыдущие месяцы обгонял Geely по продажам — глава «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев рассказывал «Ъ», что локального выпуска в РФ (единственный собственный завод среди китайских брендов) не хватает для закрытия потребностей рынка и концерн частично импортирует автомобили из Китая.

По итогам января—июля в РФ было продано 497,2 тыс. автомобилей, сообщает «Автостат». Это на 28,2% больше, чем годом ранее. И здесь в топ-3 — Lada (161,9 тыс. штук), Chery (57,9 тыс. штук) и Haval (47,1 тыс. штук).

Ольга Никитина

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