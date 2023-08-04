Минпромторг включил в список параллельного импорта очки Ray-Ban и запчасти для автомобилей Isuzu

Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта. В него вошли батареи и аккумуляторы Panasonic, Duracell, Varta, запчасти для автомобилей и техники Bomag, Isuzu, фотоаппараты Canon, Fujifilm, Sony, бренды различных очков, включая Ray-Ban, Hugo, Calvin Klein. Обновленный перечень опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Минпромторге пояснили, что линзы Acuvue не включили в список, поскольку «компания-правообладатель добросовестно продолжает официальные поставки». Как писал «Ъ», компания Johnson & Johnson, выпускающая контактные линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, стала рассылать салонам оптики уведомления о приостановке импорта в РФ.

Минпромторг сохранил в списке параллельного импорта смартфоны Samsung. Об обсуждении возможного запрета на их ввоз в июле говорил глава Минцифры Максут Шадаев.

В Россию допускается завоз утвержденных Минпромторгом товаров, которые легально поставлены в третьи страны, но не разрешены производителем к импорту в РФ. В список разрешенных к ввозу включены электроника, несколько брендов автохимии и инструменты для российской промышленности.