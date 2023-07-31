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Коммерсантъ FM
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«Автодор» в первом полугодии увеличил сборы за проезд на 37%

Доходы «Автодора» от оплаты проезда по платным участкам дорог в первом полугодии выросли на 37% год к году, до 31,9 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность. Расходы госкомпании на доверительное управление автодорогами увеличились на 12,8%, до 38 млрд руб. Расходы на строительство и реконструкцию дорог — в 1,5 раза, до 196,2 млрд руб.

С начала года показатель долгосрочных заемных средств «Автодора» вырос на 11%, до 620 млрд руб. Краткосрочные обязательства госкомпании за отчетный период увеличились на 29,4%, до 66,5 млрд руб. В частности, кредиторская задолженность выросла почти в 1,6 раза, до 50 млрд руб.

Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко в июне говорил, что в 2023 году на платной сети планируется собрать 60 млрд руб. По итогам года запланирован рост сборов на 10,5%. Зампредседателя правления компании Константин Макиев сообщал, что в 2023 году повышение стоимости проезда по платным дорогам в России будет точечным, окончательное решение планировали принять в июле.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Быстрая езда платежом красна».

Лаура Кеффер

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