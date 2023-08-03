Серийный «Москвич 6» дебютирует на Московском урбанистическом форуме

Завод «Москвич» представит серийный седан «Москвич 6», который выйдет в продажу в 2023 году, на Московском урбанистическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Москвич 6»

Фото: «Москвич» «Москвич 6»

Фото: «Москвич»

Премьера автомобиля состоится на выставке «Станция Манеж», сообщается на сайте форума. Вместе с новым седаном на стенде завода будут показаны уже выпускающиеся кроссовер «Москвич-3» и его электрическая версия «Москвич-3е».

В Центральном выставочном зале «Манеж» площадка Московского урбанистического форума будет работать с середины августа по 10 сентября. Показ нового «Москвича» пройдет в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса».

Напомним, ранее гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин заявил, что в июле-августе 2023 года планируется запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6», а старт продаж нового седана ожидается в сентябре.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK