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Коммерсантъ FM
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«Москвич» сообщил об увеличении продаж более чем на 40% в июле

Автомобильный завод «Москвич» в июле продал 2132 машины, что более чем на 40% больше июньских продаж, сообщила пресс-служба компании в Telegram. Это рекордный показатель с начала продаж.

Кроссовер «Москвич 3»

Кроссовер «Москвич 3»

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кроссовер «Москвич 3»

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«За месяц мы продали 2132 автомобиля, встали на учет более 1700 кроссоверов. Общий объем продаж за все время превысил планку в 6 тысяч машин»,— говорится в заявлении пресс-службы «Москвича». В июне «Москвич» продал 1504 автомобиля.

В мае 2022 года под контроль властей Москвы перешел завод «Рено Россия». На его площадке был запущен автозавод «Москвич». В линейке компании пока две модели — кроссовер «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е», они представляют собой варианты китайского JAC JS4. Стоимость «Москвича 3» начинается от 2,2 млн руб., электромобиля — от 3,9 млн руб.

На нынешний год запланирован выпуск «Москвича 6», который станет серийной моделью, и неназванного пока кроссовера. В 2023 году «Москвич» планирует выпустить 50 тыс. машин (из них 10 тыс. электромобилей), через год концерн намерен удвоить объемы выпуска.

Эрдни Кагалтынов

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