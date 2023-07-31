Автокредиты переводят на китайский

Доля китайских марок в структуре выдач автокредитов по новым автомобилям приблизилась к 50%. Причина не только в уходе западных брендов, но и в том, что автоконцерны из КНР предлагают скидки, субсидии и варианты рассрочки при покупке автомобиля, а некоторые подпадают под госпрограммы льготного автокредитования. Впрочем, высокие цены и дефицит новых машин сохраняют значительную долю кредитов за автомобилями с пробегом, где представлены преимущественно российские и европейские марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ряде банков уже половина выдач автокредитов на новые машины приходится на китайские марки. Так, в ВТБ в январе—июне они обеспечили 50% из около 7 тыс. кредитов на 12,5 млрд руб. В середине июня на ПМЭФ глава Росбанка Наталья Воеводина говорила в интервью «РИА Новости», что на три популярные китайские марки — Geely, Haval и Chery — пришлось 45% всех выдач автокредитов, а среди новых автомобилей доля превышает 69%.

В структуре автокредитов «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «ФК Открытие») на новые автомобили доля китайских брендов составила 26% по количеству сделок и 34% — по объему. В первом полугодии 2022 года китайские машины занимали всего 12% по количеству и объему сделок. Банк «Зенит» за неполные пять месяцев оценивал долю китайских марок в 29% от общего объема выдач автокредитов. С учетом того, что автомобили с пробегом занимали 70% портфеля банка, на китайские марки могла приходиться основная часть кредитов на новые машины.

По итогам июня в России выдано в целом 85,8 тыс. автокредитов на рекордную сумму 128,1 млрд руб., следует из данных Frank RG (см. “Ъ” от 8 июня). В июле эксперты агентства ожидают роста объемов до 153–156 млрд руб.

Многократный рост доли китайского автопрома на российском рынке обеспечивается относительно умеренными ценами и замещением европейских, японских и корейских брендов. «По итогам полугодия по регистрациям автомобилей доля отечественных легковых машин составила 36% по сравнению с 22% годом ранее, а китайских — 43% по сравнению с 11% годом ранее»,— отмечает руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

Стимулируют рост спроса и специальные условия кредитования. «Импортеры китайских автомобилей в большинстве случаев запускают рассрочки на весь модельный ряд. По ним кредитные продажи составляют 50%»,— говорит управляющий директор Экспобанка Дмитрий Маслов.

Также производители китайских автомобилей субсидируют часть затрат на покупку в рамках кредитных программ дистрибуторов и банков. Подобные программы есть у всех крупных марок из КНР, присутствующих в России, отмечает начальник управления партнерских продаж автомобилей ВТБ Владимир Высоцкий.

Подпадают китайские автомобили и под программу льготного автокредитования, уточняет директор рейтингов финансовых компаний НРА Ирина Лапко. В нее включены автомобили, выпущенные в России, в том числе китайские Haval с завода в Тульской области. На эту марку приходится до 10–16% в сделках по продаже автомобилей в кредит в зависимости от банка.

«Как правило, китайские бренды реализуют свои финансовые программы с привлечением классических банков, не формируя кэптивные структуры, которые есть, например, у европейских игроков. В основном китайские бренды работают с банками, которые на протяжении последних лет активно взаимодействовали с автопроизводителями и реализовывали совместные финансовые программы»,— рассказывает старший менеджер группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности компании ДРТ Александр Васильев.

По итогам года ВТБ ожидает, что доля китайских брендов вырастет до 70% от выдачи автокредитов по новым автомобилям. «На второе полугодие запланированы запуски новых моделей и новых китайских брендов в России, в связи с этим ожидаем и дальнейшего увеличения доли новых автомобилей в автокредитовании»,— говорит Дмитрий Маслов. В то же время сдерживающим фактором для многих россиян, уточняет госпожа Дембицкая, остается рост цен на новые автомобили. В итоге, подчеркивает она, сегодня на каждый кредит на новый автомобиль приходится восемь займов на машины с пробегом.

Полина Трифонова