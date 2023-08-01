Новый бренд Jaecoo выйдет на российский рынок осенью 2023 года — первая модель марки появится в продаже в сентябре.

Новая марка, которая дебютировала на автосалоне в Шанхае, будет представлена в России кроссовером Jaecoo J7. Технические характеристики новинки и ее стоимость на российском рынке будут раскрыты ближе к старту продаж автомобиля.

Напомним, ранее было подтверждено, что автомобили Jaecoo будут представлены в 120 шоу-румах (в 100 совместных дилерских центрах Omoda и Jaecoo и 20 самостоятельных автосалонах Jaecoo) на российском рынке.

Максим Вершинин

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