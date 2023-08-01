В России открыли прием предзаказов на электромобиль «Атом»

Компания «Кама» объявила о старте предзаказов на покупку серийного российского электроавтомобиля «Атом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предсерийный электромобиль «Атом»

Фото: АО «Кама» Предсерийный электромобиль «Атом»

Фото: АО «Кама»

На официальном сайте проекта можно оформить предзаказ и получить цифровой ключ, который даст его обладателю право одним из первых купить в 2025 году серийный электромобиль «Атом». Для оформивших предзаказ также обещаны некие бонусы от партнеров проекта, а также закрытые мероприятия с участием разработчиков модели.

Стоимость бронирования оценивается в 7 тыс руб., причем платеж возвратный и в любое время можно аннулировать предзаказ и полностью получить обратно внесенную сумму. При этом полная стоимость серийного электромобиля «Атом» не названа.

Напомним, о создании российского электромобиля стало известно в 2021 году. В ноябре 2022 года сообщалось, что его будут выпускать под брендом «Атом». Первый функциональный прототип представили в Москве в мае 2023-го. Запас хода электроавтомобиля — 500 км. При этом площадка для производства в России еще не определена — рассматривается в том числе бывший завод Ford в Набережных Челнах.

Максим Вершинин

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