«Атом» на доверии

Производители будущего российского электромобиля «Атом» 31 июля открыли на него предзаказ — согласно сайту, стоимость бронирования составляет 7 тыс. руб. Предзаказ дает право на получение оферты на заключение договора купли-продажи электромобиля в первой серии производства, которая намечена на 1 июня 2025 года, говорится на сайте. Размер первой партии уже определен — 15 тыс. машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Никитина

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Ольга Никитина

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В автомобильной отрасли платные предзаказы — редкая практика, а в данном случае речь идет об автомобиле, которого пока не существует, даже его характеристики неизвестны. В Telegram-канале «Атома» пользователи в комментариях сразу вспомнили программу предзаказов на так и не состоявшийся проект «Ё-мобиль» — которая, впрочем, не предполагала платы.

В ответах пользователям сообщалось, что предзаказ — «подтверждение серьезности намерения и выраженного интереса к проекту». Действительно, теоретически при «платном входе» производитель сможет более реально оценить спрос на свой проект, в отличие от регистрации в один клик — на тот же «Ё-мобиль» за сутки собрали 50 тыс. заявок.

Однако в реальности разница не столь велика, учитывая неясные параметры «Атома»: в оферте производитель сообщает, что не располагает точной информацией о стоимости, дате серийного производства, четкой конфигурации и технических свойствах. До сих пор непонятно и ценовое позиционирование моделей — производителем рассматривалось как ориентирование на премиальные модели-аналоги, так и на массовые автомобили.

Сложно ожидать, что люди, готовые заплатить 7 тыс. руб., намерены купить автомобиль, о котором ничего не знают. Кроме того, в оферте отмечается, что стоимость предзаказа может быть уменьшена «для конкретного участника», поэтому к последующим сообщениям о числе заказанных машин следует относиться с долей скепсиса.

Компания в своих ответах пользователям по поводу предзаказа подчеркивает, что «мы не занимаемся сбором средств и денежные средства не финансируют проект». Вероятно, собрать так существенную сумму действительно сложно, однако данные о предзаказах могут быть использованы для привлечения в проект новых инвесторов помимо структуры «Росатома» «Рэнеры». Все-таки сейчас перспективы отечественного электромобиля, особенно с участием китайских инженеров и опытом главы КамАЗа Сергея Когогина, выглядят лучше, чем во времена «Ё-мобиля».

Но не похоже, чтобы сейчас граждане всерьез оценивали перспективы проекта. «Поддерживать отечественное — так по полной программе»,— написал в своем Telegram-канале один из пользователей, оставивших комментарий под постом о предзаказе. Кажется, это и есть главная мотивация.