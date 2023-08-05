Дальнобойщики растеряли романтику

В России не хватает дальнобойщиков. Перевозчики говорят, что дефицит может составлять от 60 тыс. до 150 тыс. специалистов. Замдиректора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов в интервью газете «Ведомости» связал кадровый голод, в том числе с сокращением числа автошкол.

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Ситуация усугубилась после начала военных действий на Украине и, особенно, на фоне мобилизации, отмечает гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло:

«Эта профессия мало кого привлекала последние 10-12 лет. Ставки фрахтов не росли, а по некоторым направлениям стагнировали. Не на чем было платить много. Часть водителей уходила на международные рейсы, потому что там зарплаты чуть-чуть больше. COVID-19 еще больше подкосил отрасль, потому что часть перевозок невозможно было выполнять. После коронавируса мы увидели резкий спрос, потом случилась СВО. Европа для международных направлений вообще закрылась. Многие транспортные компании стали переориентировать парк либо на внутренние перевозки, либо на другие направления. На внутренние перевозки переориентировать смысла не было, потому что высокая конкуренция, низкие ставки фрахтов, подвижной состав портится, а автозапчасти стоят на 30-70% дороже, чем в 2021 году. Плюс ко всему, у нас же был большой сегмент индивидуальных предпринимателей, многие из которых перестали работать после пандемии. После того, как отрасль стала обеляться, им стало сложнее работать.

Неплохо было бы привлекать женщин в профессию, а автотранспортным предприятиям снизить налоговую нагрузку на флот, например, как было в пандемию , с 30% до 15%. Это было бы хорошим подспорьем. Компании могли бы поднять водителям зарплату. По нашим водителям, за последние два года мы индексировали зарплату более чем на 30%, потому что в противном случае, конечно же, они уходят».

Дефицит водителей сильнее всего ощущают крупные компании, говорит президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. Нехватку дальнобойщиков пытаются компенсировать за счет специалистов из ближнего зарубежья, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«В профессии водителя-дальнобойщика сегодня нет романтики. Сейчас отцы говорят своим сыновьям, ни в коем случае, сынок, не иди в дальнобойщики — здоровья лишишься, будешь постоянно колеса тягать, под машиной валяться и семью не будешь видеть, потому что ты постоянно в рейсе находишься. Когда еду по трассе, вижу постоянно на задних бортах грузовиков объявления о найме с указанием зарплаты в 120-150 тыс. руб. Люди не идут.

С нехваткой водителей сталкиваются в основном крупные транспортные компании. Буквально вчера с коллегами общался, у них 15-20% подвижного состава стоит, то есть не хватает водителей. Кто-то едет в Среднюю Азию искать персонал, чтобы их как-то поднатаскать под российские реалии, посадить на машины. У нас большое количество частников-перевозчиков, кто сам за баранкой сидит, ездит на старенькой убитой машине. Сегодня частники диктуют ценообразование. Он говорит: "А что мне? Вот я сделал пару "ходок" в неделю, и мне этого достаточно". А транспортные компании, которые платят налоги, соблюдают все российское законодательство, им надо, чтобы колеса постоянно крутились».

Грузовые перевозки внутри России, по разным оценкам, подорожали с начала года на 15%, а по самым популярным направлениям — на треть. Участники рынка прогнозируют дальнейший рост стоимости до конца года. При этом, как писал “Ъ”, спрос на услуги логистических компаний в первом полугодии также увеличился на 60%.

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Алексей Нарышкин