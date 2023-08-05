Туристы заколесили по стране

Спрос на автомобильный туризм в стране растет, хотя поклонники таких поездок недовольны инфраструктурой и говорят о проблемах с организацией путешествий. На то, что интерес к автотурам за год заметно повысился, обратили внимание аналитики сервиса «Авито Услуги». Самыми популярными направлениями оказались Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и города Северного Кавказа. Кроме того, туристы чаще выбирают поездки в Уфу, Казань, Екатеринбург и Новосибирск. Более востребованными стали и услуги автомобильных гидов. За год число предложений от них на площадке увеличилось в 2,5 раза, отмечают в «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом бизнес, связанный с таким видом туризма, в стране развит по-прежнему слабо, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«С одной стороны, вы без проблем можете поехать в южные регионы, на Алтай. С другой, сейчас большинство трасс имеет по одной полосе в каждом направлении. И очень часто люди тащатся по этим дорогам в огромной-огромной веренице в недели-пик. Очень много локальных ремонтов, и в пути можно провести немало времени.

Главная проблема — устаревшая транспортная связанность основных регионов. У нас нет автобанов, "прошивающих" всю страну, и где можно ехать несколько часов со скоростью 110-120 км/ч. Только ряд направлений: Москва—Санкт-Петербург, Москва—Краснодар и строящаяся трасса М12 Москва—Казань. А все остальное — напряженный путь, на котором можно оставить половину отдыха.

Второй момент: исторически так сложилось, мы не умели делать из этого бизнес, в отличие от американцев: маленький какой-то домик, какая-то кафешка, горная речка, вы отдохнули, потратили деньги, провели с детьми время и поехали дальше. А те оазисы, которые появляются, с туристической инфраструктурой, они, к сожалению, сейчас очень дороги для большинства путешественников. В результате мы пришли к ситуации, когда машин стало намного больше, но хочется, чтобы была инфраструктура, а мы к этому не готовы. Конечно, здесь нужны и государственные вливания, и частная инициатива».

В мае Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию развития автотуризма. В том числе продумать вопросы, связанные с созданием инфраструктуры. А также запустить пилотный проект по маршруту Санкт-Петербург—Владивосток. Позднее – в рамках Петербургского экономического форума также обсуждали необходимость увеличить на трассах число многофункциональных зон с кафе, гостиницами и заправками.

Сейчас в стране слишком мало кемпингов. И это тормозит развитие индустрии, отмечает президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев, его объединение участвует в разработке концепции, о которой говорил Владимир Путин:

«Количество желающих использовать свой автомобиль для путешествий увеличилось почти на 15%. Более 50 млн водителей — это потенциальные автотуристы. В пределах 75 млн, плюс 5 млн в отношении прошлого года — число взрослых россиян, которые будут выезжать за пределы региона хотя бы на одну ночь. Например, на Северном Кавказе это может обойтись в 2-3 тыс. руб. в сутки с учетом питания. С проживанием сумма увеличится на 1-3 тыс. руб. Пользуются спросом Эльбрус, заповедные земли Русского Севера в Архангельске — это Ладожское кольцо, Государева дорога.

На самостоятельный туризм не хватает гидов, парковок, объектов придорожного сервиса. В основном это все "а-ля гараж". Это новая отрасль, которая только имеет место быть в большой перспективе. Кемпингов не хватает, их в пределах 20-30 на всей территории России. По евростандартам, дай бог, только 10. В Москве кемпинг только один, и то в Сокольниках. На трассе "М4-Дон" до "Красной поляны" — около четырех кемпингов. Это мало. В Германии работает один автокемпинг на 12 тыс. человек, у нас — один на 1 млн. Мы предложили создать институт классификации кемпингов. 2-2,5 тыс. руб. за ночевку, биотуалет в коридоре или в лесу, но зато у моря. Я как потребитель дорог должен знать качество. Я получу условия, это будет сервис, это возможность проживания с домашним животным. А бизнес должен создать соответствующие условия».

В мае этого года ВЦИОМ проводил опрос среди любителей автотуризма. И, как выяснилось, более трети респондентов за последние пять лет совершали туристические поездки на машине. По их словам, преимущество таких путешествий в свободе и гибкости передвижения. Так ответили почти 50% опрошенных.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Маргулис