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Коммерсантъ FM
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Туристы заколесили по стране

Достаточно ли развита инфраструктура для автопутешествий

Спрос на автомобильный туризм в стране растет, хотя поклонники таких поездок недовольны инфраструктурой и говорят о проблемах с организацией путешествий. На то, что интерес к автотурам за год заметно повысился, обратили внимание аналитики сервиса «Авито Услуги». Самыми популярными направлениями оказались Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и города Северного Кавказа. Кроме того, туристы чаще выбирают поездки в Уфу, Казань, Екатеринбург и Новосибирск. Более востребованными стали и услуги автомобильных гидов. За год число предложений от них на площадке увеличилось в 2,5 раза, отмечают в «Авито».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом бизнес, связанный с таким видом туризма, в стране развит по-прежнему слабо, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«С одной стороны, вы без проблем можете поехать в южные регионы, на Алтай. С другой, сейчас большинство трасс имеет по одной полосе в каждом направлении. И очень часто люди тащатся по этим дорогам в огромной-огромной веренице в недели-пик. Очень много локальных ремонтов, и в пути можно провести немало времени.

Как изменились цены на отдых в Турции

Как изменились цены на отдых в Турции

Главная проблема — устаревшая транспортная связанность основных регионов. У нас нет автобанов, "прошивающих" всю страну, и где можно ехать несколько часов со скоростью 110-120 км/ч. Только ряд направлений: Москва—Санкт-Петербург, Москва—Краснодар и строящаяся трасса М12 Москва—Казань. А все остальное — напряженный путь, на котором можно оставить половину отдыха.

Второй момент: исторически так сложилось, мы не умели делать из этого бизнес, в отличие от американцев: маленький какой-то домик, какая-то кафешка, горная речка, вы отдохнули, потратили деньги, провели с детьми время и поехали дальше. А те оазисы, которые появляются, с туристической инфраструктурой, они, к сожалению, сейчас очень дороги для большинства путешественников. В результате мы пришли к ситуации, когда машин стало намного больше, но хочется, чтобы была инфраструктура, а мы к этому не готовы. Конечно, здесь нужны и государственные вливания, и частная инициатива».

В мае Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию развития автотуризма. В том числе продумать вопросы, связанные с созданием инфраструктуры. А также запустить пилотный проект по маршруту Санкт-Петербург—Владивосток. Позднее – в рамках Петербургского экономического форума также обсуждали необходимость увеличить на трассах число многофункциональных зон с кафе, гостиницами и заправками.

Сейчас в стране слишком мало кемпингов. И это тормозит развитие индустрии, отмечает президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев, его объединение участвует в разработке концепции, о которой говорил Владимир Путин:

«Количество желающих использовать свой автомобиль для путешествий увеличилось почти на 15%. Более 50 млн водителей — это потенциальные автотуристы. В пределах 75 млн, плюс 5 млн в отношении прошлого года — число взрослых россиян, которые будут выезжать за пределы региона хотя бы на одну ночь. Например, на Северном Кавказе это может обойтись в 2-3 тыс. руб. в сутки с учетом питания. С проживанием сумма увеличится на 1-3 тыс. руб. Пользуются спросом Эльбрус, заповедные земли Русского Севера в Архангельске — это Ладожское кольцо, Государева дорога.

Подешевеют ли путевки на российские курорты после отмены НДС

Подешевеют ли путевки на российские курорты после отмены НДС

На самостоятельный туризм не хватает гидов, парковок, объектов придорожного сервиса. В основном это все "а-ля гараж". Это новая отрасль, которая только имеет место быть в большой перспективе. Кемпингов не хватает, их в пределах 20-30 на всей территории России. По евростандартам, дай бог, только 10. В Москве кемпинг только один, и то в Сокольниках. На трассе "М4-Дон" до "Красной поляны" — около четырех кемпингов. Это мало. В Германии работает один автокемпинг на 12 тыс. человек, у нас — один на 1 млн. Мы предложили создать институт классификации кемпингов. 2-2,5 тыс. руб. за ночевку, биотуалет в коридоре или в лесу, но зато у моря. Я как потребитель дорог должен знать качество. Я получу условия, это будет сервис, это возможность проживания с домашним животным. А бизнес должен создать соответствующие условия».

В мае этого года ВЦИОМ проводил опрос среди любителей автотуризма. И, как выяснилось, более трети респондентов за последние пять лет совершали туристические поездки на машине. По их словам, преимущество таких путешествий в свободе и гибкости передвижения. Так ответили почти 50% опрошенных.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Маргулис

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