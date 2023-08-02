«Москвич» подстроился под курс

Автомобиль «Москвич» подорожал более чем на 300 тыс. руб. С 1 августа увеличилась стоимость как бензиновых, так и электрических моделей. Цена версии «Москвич 3», которая работает на традиционном топливе, теперь составляет более 2,2 млн руб. «Москвич 3е» с электродвигателем обойдется почти в 4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Машины могли так резко подорожать из-за утильсбора и ослабления рубля, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин:

«Первая причина — ослабление курса рубля. Национальная валюта потеряла практически 10%, а все таможенные пошлины у нас почему-то считаются в евро и в долларах. "Москвич" же собирается из комплектов китайского производства компании JAC. Комплектующие сейчас явно подорожали на 10%. "Москвич" мог продать автомобили, собранные из деталей, которые были поставлены раньше, но ведь им надо закупить новые. Очевидно, что стоимость закупки будет как минимум на 200-300 тыс. дороже.

Вторая причина — утильсбор. Но на них это несильно влияет, они его не доплачивают. Все это происходит на фоне уменьшения конкуренции, потому что цену можно поднимать в условиях, когда тебе никто не мешает. Надо делать все, чтобы автопром поднимался. Чтобы снизить цены, нужно пустить китайцев на рынок более решительно. Они сами и составят себе самую большую конкуренцию. Поэтому китайских производителей надо выводить на рынок, а не отталкивать утилизационными сборами. Считаю, что это сделано абсолютно неправильно».

В середине июля электромобиль «Москвич 3е» вошел в государственные программы стимулирования спроса. Тем не менее, стоимость этой модели увеличилась на рекордные 370 тыс. руб. Подобное повышение цен беспрецедентно, говорит руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Я такого, честно говоря, не помню. Правда, надо понимать, что мы жили в другой ценовой парадигме, таких цен не было никогда. Насколько я помню, в самые худшие времена АвтоВАЗ не повышал цены больше чем на 70 тыс. за раз. При этом сложно сказать, пользовался ли "Москвич" спросом до подорожания. Они постепенно наращивают продажи, но из данных видно, что существенная часть приходится на корпоративные, где активно помогает правительство Москвы поставками машин Росгвардии и каким-то другим государственным органам, в каршеринговые компании, которые получают дотации из московского бюджета.

С точки зрения именно рыночной позиции пока "Москвич" не занял еще какой-то такой твердой позиции. Частники все-таки воспринимают цену на этот автомобиль завышенной, а теперь после этого повышения даже не знаю, каким образом они будут конкурировать. У прямых конкурентов — китайцев — цены меньше».

В июне 2023 года «Москвич» продал более 1,5 тыс. бензиновых и электрических кроссоверов. Это почти на 650 машин больше, чем в мае. Однако после повышения цен спрос, вероятно, будет падать, считает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«"Москвич" — сомнительная покупка. За куда более скромные деньги можно купить Evolute — вполне себе приличный китайский автомобиль, характеристики которого крайне похожи. Зачем переплачивать? 4 млн — это уже достаточно приличная цифра для российского рынка. За такую цену можно выбрать среди большого количества авто.

Но я бы рекомендовал хотя бы взглянуть на Jetour Dashing. За 2,8 млн руб. можно приобрести красивый современный автомобиль с аэродинамическими утопленными ручками и другими опциями. Changan, начиная с CS35 до серии UNI-V, которая будет доступна за эти деньги».

Много можно взять до 4 млн руб. — минимум 18 моделей от различных производителей. В начале июля компания представила кроссовер «Москвич 5», который немного крупнее «Москвича 3». Модель планируют запустить в производство до конца этого года.

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Мария Широкова