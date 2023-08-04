На Крымском мосту приостановлено движение

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Об этом говорится в официальном Telegram-канале с информацией о движении по Крымскому мосту.

Крымский мост в середине июля повторно был подорван. Из-за повреждений было организовано реверсивное движение автотранспорта по одной полосе. После этого движение на мосту иногда приостанавливается. В последний раз оно прекращалось днем 4 августа.

Леонид Уварчев