Граждане пересаживаются на свое

АвтоВАЗ за вторую половину года может продать еще 230 тыс. автомобилей, что станет рекордным объемом за последние десять лет — с 2012 года. В последние месяцы продажи отечественного автоконцерна росли, как и весь рынок, но для достижения планов по итогам года Lada в оставшиеся месяцы должна увеличить темпы в 1,5 раза. Аналитики отмечают, что при отсутствии проблем с комплектующими по Vesta и на фоне отсутствия конкуренции такие результаты вполне возможны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Продажи АвтоВАЗа в июле 2023 года (29,4 тыс. штук) стали рекордными за этот год, а также наиболее высокими для июля за последние пять лет — в 2018 году месячный результат был всего на 11 машин выше. В июне АвтоВАЗ продал 27,8 тыс. машин, в мае — 23,9 тыс. машин.

Весь рынок также растет — в июне продажи были на 14,2% выше майских, составив 82,4 тыс. штук. Результат июля и «Автостат», и АЕБ представят 4 августа, но недельные итоги «Автостата» уже говорят о продолжении роста. Рынок в июле подогревали ожидание повышения утильсбора с 1 августа и ослабление рубля, которые ведут к росту цен.

Толчок продажам, в частности, дало расширение модельных линеек на дефицитном рынке, в том числе запуск продаж Lada Vesta. В июне их было продано почти 4,3 тыс. штук, а в июле уже 5,1 тыс. штук.

В ближайшие месяцы АвтоВАЗ собирается увеличить темпы выпуска, нарастив мощность линии, где производится Vesta, до 40 автомобилей в час, а линию самой бюджетной российской модели Granta — до 52 автомобилей в час.

Руководство автоконцерна заявляло о планах произвести «более 400 тыс.» машин в 2023 году. За январь—июль продажи составили почти 173 тыс. штук. Исходя из этого, АвтоВАЗу нужно продать еще минимум 227 тыс. машин до конца года. Производственный остаток на конец каждого года составляет около 20 тыс. машин, подтвердили “Ъ” в компании — фактически это позволяет сравнивать выпуск и продажи. Сам АвтоВАЗ не дает планы продаж, ориентируясь на долю рынка в 40%.

Для достижения таких продаж среднемесячно до конца года концерн должен продавать на 15 тыс. машин больше, чем в июле, то есть 45 тыс. автомобилей. Близкий к этому объем реализации у АвтоВАЗа во втором полугодии последний раз фиксировался в 2012 году. Тогда авторынок в РФ достигал объема в 2,9 млн автомобилей, а сам АвтоВАЗ еще продавал свою классическую линейку, включая Lada 2107, Samara, Priora. Из нынешней линейки в топе продаж была только Granta. Всего в 2012 году было продано 537,6 тыс. автомобилей Lada, из них 247,2 тыс.— за вторую половину года.

В 2013 году Lada реализовала уже 456,3 тыс. машин (при рынке в 2,8 млн штук). За август—декабрь 2013 года Lada продала 192 тыс. машин. Затем авторынок погрузился в кризис, в том числе из-за санкций в 2014 году, а число игроков на рынке сокращалось: в том числе уже в 2015 году свои производства в РФ закрыл первый иностранный автоконцерн — General Motors.

В целом прогноз «Автостата» предполагает, что в 2023 году будет реализовано от 860 тыс. до 1 млн легковых автомобилей, исходя из этого в среднем в месяц должно продаваться почти 100 тыс. машин, что почти на 18 тыс. выше, чем в июне.

В сегменте, где присутствует Lada, сейчас нет конкуренции, подчеркивает внимание Сергей Удалов из «Автостата»: «Если раньше в сегменте Vesta были Renault Logan, VW Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio, то сейчас эти автомобили не поставляются в РФ как официально, так и по параллельному импорту». Конкуренции нет как в форм-факторе, так и в ценовом, добавляет он, при этом Vesta и Granta — самые массовые автомобили.

Ситуация с ослаблением курса, которая затрагивает всех, и повышением утильсбора может еще больше сместить спрос в сторону Vesta из-за увеличения ценового разрыва с другими игроками. В том числе это может привлечь корпоративных заказчиков, считает эксперт, и в таких условиях все будет зависеть от возможностей производства: «Сейчас у АвтоВАЗа есть некомплектные автомобили, и, когда эти проблемы будут решены, те поступят в рынок». При отсутствии новых проблем, уточняет он, «рост продаж будет поступательным».

Ольга Никитина