«Я такого количества стареньких автомобилей давно уже не видел»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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В первом квартале 2023 года продажи новых люксовых автомобилей в России сократились на 48%. В столичных автосалонах почти не осталось новых машин массового сегмента. Московская городская дума поддержала проект об обновлении автопарка столичной мэрии путем замены иностранных автомобилей на «Москвич-3». Китайский автоконцерн Chery задумался о локализации в России. Новым владельцем завода Volkswagen в Калуге станет автодилерский холдинг «Авилон». Дилерская группа «Автодом» завершила сделку по покупке российского бизнеса немецкого автоконцерна Mercedes-Benz. Китайский бренд Voyah анонсировал новую модель для российского рынка.

День 424-й. 23 апреля. Воскресенье

23.04.2023 08:28

В столице Удмуртии появился первый ресторан быстрого питания под брендом Rostic's Авто. Он открылся на улице 10 лет Октября, сообщает очевидец.

День 423-й. 22 апреля. Суббота

22.04.2023 13:53

Китайский автоконцерн Chery задумался о локализации в России. Компания может запустить здесь собственное производство машин или открыть завод на условиях партнерства, заявил президент Chery International Чжан Гуйбин. По словам главы компании, они намерены продавать в России гибридные машины и автомобили на электротяге. Еще до конца года на рынке появятся гибридные кроссоверы Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro, а также седан Arrizo 8, обещают в концерне.

22.04.2023 20:22

В рамках 11-го пакета санкций против Москвы Евросоюз планирует запретить транзит многих товаров через Россию. По словам источников, знакомых с обсуждениями, запрет на транзит распространится на многочисленные технологии, а также на другие товары, включая несколько типов транспортных средств.

День 422-й. 21 апреля. Пятница

21.04.2023 11:58

В столичных автосалонах почти не осталось новых машин массового сегмента: в наличии есть несколько десятков машин популярных корейских и европейских марок на весь город. Китайские автопроизводители пока не справляются с замещением ушедших брендов, и на этом фоне спрос на массовые автомобили растет на вторичном рынке. И если пятерку лидеров по продажам новых машин почти полностью занимают китайские бренды, то на вторичном рынке ситуация более привычная: россияне выбирают японские авто, корейские, европейские и американские.

21.04.2023 11:05

Китайский автопроизводитель Chery изучает возможности локализации производства в России.

«Мы никогда не переставали думать о проекте по локализации — это тесно связано со стратегическим развитием Chery в России. Chery International продолжает изучать возможности и предложения с производственных площадок с целью выбора наилучшего решения для данного проекта»,— сказал президент Chery International Чжан Гуйбин.

21.04.2023 10:28

Страны G7 и ЕС могут полностью запретить поставку товаров в Россию. О перспективе новых жестких санкций сообщил Bloomberg. По данным агентства, крупнейшие союзники Украины обсуждают сценарий, при котором в РФ не будет поставляться ничего, кроме еды и медикаментов.

Самым заметным запретом будут потребительские товары. Bloomberg так и пишет, что первыми под ударом окажутся автомобили, которые не поставляются по желанию компаний, санкции не причем.

День 421-й. 20 апреля. Четверг

20.04.2023 14:50

Завод «Москвич» анонсировал выпуск кроссовера «Москвич 3» в новой комплектации — для модели стало доступно исполнение «Комфорт».

20.04.2023 04:59

По итогам 2022 финансового года (1 апреля 2022—31 марта 2023 года) объем экспорта из Японии в Россию упал на 39,8%. Импорт из России в Японию за этот же период снизился на 6,3%.

Больше всего вырос экспорт японских медицинских изделий в Россию, по итогам финансового года этот показатель вырос на 1079%. Экспорт аудио- и видеоаппаратуры упал на 86,7%, компьютеров — на 56%, автомобилей и другой техники — на 8,1%.

20.04.2023 04:27

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила продажу завода Volkswagen в Калуге. Новым владельцем завода станет автодилерский холдинг «Авилон». Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

День 420-й. 19 апреля. Среда

19.04.2023 19:04

Московская городская дума поддержала проект обращения депутата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина к мэру Москвы Сергею Собянину об обновлении автопарка столичной мэрии путем полной замены иностранных автомобилей на отечественный «Москвич-3».

«Предложение очень простое. Оно заключается в том, чтобы весь автомобильный парк мэрии Москвы был заменен на новую модель "Москвича". Сейчас все чиновники пользуются автомобилями зарубежного производства, что в контексте нынешних событий не совсем правильно. Речь идет о конкретных вещах. Это становится очень дорого в силу наличия санкций. Принятое решение будет выгодно для бюджета Москвы»,— отметил Сергей Митрохин в ходе заседания Мосгордумы.

19.04.2023 18:58

Президент Владимир Путин поделился с правительством своими впечатлениями от посещения Луганской народной республики и Херсонской области. По его словам, в новых регионах живут дисциплинированные и трудолюбивые люди, но доходы в этих субъектах пока скромные. Как отметил Владимир Путин, это видно даже по автомобилям на дороге. «Я уже говорил о своей поездке и в Херсонскую область, и в Луганскую. На что обратил внимание. Я такого количества стареньких автомобилей — "Лад" и "Жигулей" — давно уже не видел. О чем это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные»,— сказал он на совещании с членами правительства.

19.04.2023 02:55

Дилерская группа «Автодом» завершила сделку по покупке российского бизнеса немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, в том числе завода в Подмосковье.

«Автодом» стал владельцем 100% доли в российских юрлицах Mercedes-Benz — ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (завод) и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (лизинг, факторинг и страхование автомобилей) 18 апреля. В ЕГРЮЛ пока нет данных о том, что «Автодом» получил контроль над другими активами Mercedes-Benz в России, отмечает «Интерфакс».

День 419-й. 18 апреля. Вторник

18.04.2023 15:36

Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Voyah в России, анонсировала новую модель для российского рынка — седан Passion уже доступен для предзаказа.

18.04.2023 12:51

В первом квартале 2023 года продажи новых люксовых автомобилей в России сократились на 48%.

День 418-й. 17 апреля. Понедельник

17.04.2023 16:39

Китайские грузовики потеснили КамАЗ в сегменте лизинга. Самыми распространенными грузовиками из Китая стали машины бренда Sitrak, на которые сейчас приходится 18% рынка новых большегрузов. На втором месте — бренд Shacman с 10,5%.

17.04.2023 12:17

Компания Chery назвала стоимость нового седана S5, который выйдет в продажу под фирменным брендом Omoda. Стоимость базовой версии модели составит 2 млн руб., а самая оснащенная Omoda S5 с учетом всех акций обойдется покупателю в 2,2 млн руб.

17.04.2023 10:40

Более 130 грузовых автомобилей стоят в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани. На накопительной парковке в поселке Ильич находится 136 грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости. Остальные накопительные площадки выведены в резерв.

Движение паромов на Керченской переправе в воскресенье приостановили из-за усилившегося ветра.

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