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Коммерсантъ FM
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Проезд по Крымскому мосту пообещали сократить до одного часа

На Крымском мосту установят не менее 40 дополнительных пунктов досмотра, чтобы сократить время его прохождения до одного часа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Правительством Республики Крым совместно с федеральными органами была разработана схема, которая позволит сократить время досмотра и проезда до одного часа. По информации руководителя Федерального дорожного агентства, подведомственные Министерству транспорта РФ и Росавтодору организации планируют в ближайшее время оборудовать не менее 40 дополнительных пунктов досмотра на подъезде к мосту со стороны Крыма и Кубани»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, благодаря этим мерам пропускная способность моста может увеличиться до 8,5 тыс. автомобилей в сутки, а в пиковый период — до 15–17 тыс.

Ранее власти Крыма предлагали отменить досмотр грузовиков, выезжающих на территорию Херсонской и Ростовской областей.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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