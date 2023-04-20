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Коммерсантъ FM
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Все ездят и ездят, а импорт идет

Эмиссар Минфина США намерена пресечь обход санкций странами Центральной Азии

Помощник главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг отправляется в поездку по Центральной Азии. Как объявили в ведомстве, 23–26 апреля госпожа Розенберг посетит Астану и Алматы, а 27–28 апреля — Бишкек. Тем самым ведомство «продолжит работу по противодействию уклонению от санкций», введенных в отношении РФ. В Вашингтоне не скрывают, что собираются усилить давление на соседей Москвы, которых подозревают в содействии параллельному импорту.

Элизабет Розенберг

Элизабет Розенберг

Фото: Mariam Zuhaib / AP

Элизабет Розенберг

Фото: Mariam Zuhaib / AP

Минфин США решил активизировать работу сразу на двух направлениях, с разницей в неделю направив своих профильных эмиссаров в Европу и Центральную Азию. Так, 16 апреля замминистра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон начал вояж по маршруту Цюрих—Берн—Милан—Вена. Поездка завершится в Берлине 21–22 апреля. Задача господина Нельсона — встретиться «с государственными чиновниками, представителями финансовых учреждений и других предприятий, продолжающих работать с Россией, а также с участниками ключевых отраслей».

В воскресенье эстафету принимает Элизабет Розенберг — ее ждут в Казахстане и Киргизии. «В Центральной Азии Розенберг присоединится к своим коллегам из ЕС, Великобритании и Министерства торговли США для встреч с чиновниками и частным бизнесом, чтобы помочь укрепить режим соблюдения санкций и противодействовать уклонению от них в торговле и в сопутствующих финансовых платежах»,— говорится в сообщении Минфина.

В Вашингтоне дали понять, что ключевым партнерам РФ в регионе фактически предъявлен ультиматум. Минфин им предлагает выбор: «оставаться на связи с мировой экономикой или оказывать материальную поддержку России и лишиться доступа к важнейшим мировым рынкам».

Другими словами, США пригрозили вторичными санкциями за организацию реэкспорта запрещенной продукции в РФ. Обозначенная цель — «лишить РФ ресурсов и оборудования, необходимых ей на поле боя, и ограничить доходы, на которые рассчитывает Кремль».

Ранее с той же целью в Центральную Азию приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен (см. “Ъ” от 1 марта). Это был его дебютный визит в регион с момента вступления в должность. В Астане господин Блинкен встречался с коллегами из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. На переговорах затрагивался вопрос обхода антироссийских санкций, который беспокоит как Вашингтон, так и Брюссель. Неслучайно вслед за Энтони Блинкеном спецпредставитель ЕС по соблюдению санкций Дэвид О`Салливан посетил в марте Киргизию, а 24–25 апреля он будет в Казахстане вместе с госпожой Розенберг.

Еще летом прошлого года Минфин США заявил, что как минимум 18 стран помогают России обходить санкции. В их число среди прочих вошли Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. А в феврале Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал доклад, согласно которому после введения первых санкций в марте 2022 года экспорт из ЕС и Великобритании в Россию сократился более чем вдвое, а экспорт из Европы в Армению, Казахстан и Киргизию подозрительно подскочил на 15–90% — в зависимости от категорий товаров. К примеру, рост поставок европейских автомобилей, электроники, сельхозтехники и насосов пришелся прежде всего на Казахстан.

Одних только стиральных машин в декабре 2022 года казахи закупили у Европы на €1 млн — в четыре раза больше, чем за год до этого.

«Эти поразительные тенденции свидетельствуют о том, что значительная часть дополнительного экспорта в Центральную Азию и на Кавказ, возможно, была перенаправлена покупателям в России»,— полагают авторы доклада ЕБРР.

Как сообщает портал Spiegel Online, «подозрительным бумом» на немецкие товары в Центральной Азии недавно озаботились и в ФРГ. По данным издания, доходы немецких компаний от торговли с Казахстаном выросли по сравнению с 2018–2020 годами на 210%, с Киргизией — и вовсе на 1157%. «Турция и страны, граничащие с Россией, покупают все больше немецких товаров и, вероятно, глубоко подтачивают санкционный режим Запада, перепродавая их Москве. Бездействие ЕС облегчает им задачу»,— отмечают немецкие журналисты. Агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщали о поставках в РФ через посредников такой «чувствительной продукции», как полупроводники, авиадетали и редкоземельные металлы.

При этом отследить всю цепочку поставок непросто. Как стало известно в начале марта, прокуратура Нидерландов по итогам таможенных проверок возбудила 45 уголовных дел в отношении компаний и частных лиц, подозреваемых в обходе антироссийских санкций. У властей королевства есть данные, что экспорт товаров из Нидерландов в Киргизию вырос на 142%, а из Киргизии в РФ — на 233%.

При этом пресс-секретарь прокуратуры Эльс Мартенс признал: «Сложно доказать, что товары предназначены для России, если в накладных указано, что они идут в другую страну. Тогда мы должны доказать, что это на самом деле фиктивный механизм поставок».

В ЕC заговорили о «Евразийском обходном пути», которому американцы теперь хотят положить конец. Как узнала газета Financial Times, в марте Минфин вместе с Министерством торговли и Минюстом США выпустил предупреждение — «записку о соответствии» в связи с «использованием сторонних посредников или перевалочных пунктов для уклонения от санкций и экспортного контроля, связанных с Россией и Белоруссией». В ней США расставляют для иностранного бизнеса «красные флажки», которые не следует пересекать.

Именно тогда Элизабет Розенберг объявила: «Предстоящий год будет посвящен тому, чтобы наша санкционная архитектура стала полностью рабочей и эффективной». Хотя американцы пока не требуют от партнеров РФ формального присоединения к антироссийским санкциям, они грозят нарушителям уголовным преследованием.

США ввели ограничения против «Русатом Оверсиз»

В Москве подобное давление на соседей воспринимают с нескрываемым раздражением. «Наше общее мнение заключается в том, что наглость западных представителей — а сюда помимо делегатов Евросоюза приезжают еще и американцы, которые отвечают за введение санкций,— переходит все пределы»,— возмущался недавно глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегами по СНГ в Самарканде (см. “Ъ” от 15 апреля).

В этих условиях партнеры Москвы избрали единственно возможную тактику — лавирования. Еще прошлым летом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что Астана «ни в коем случае не отказывается от союзнических обязательств» перед Москвой. Напомним, Казахстан, как и Киргизия, состоит во всех ключевых альянсах с РФ — в ЕАЭС, ШОС и ОДКБ. В январе 2022 года по запросу господина Токаева ОДКБ отправила в Казахстан для подавления протестов, которые в Астане объявили актом терроризма, «коллективные миротворческие силы».

При этом, по словам господина Токаева, «санкции есть санкции». В Казахстане, с которым у РФ самая протяженная сухопутная граница, более 7,5 тыс. км, официально отрицают, что содействуют их обходу.

«Мы не должны их (ограничительные меры.— “Ъ”) нарушать, тем более что мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики»,— признавал казахстанский лидер. По его словам, страна оказалась в беспрецедентной ситуации. «Идет очень сложная, деликатная работа, которую я мог бы назвать прохождением между Сциллой и Харибдой»,— откровенно говорил господин Токаев.

Как прошел дебютный визит главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу в Москву

Примечательно, что новый глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу, который свой первый зарубежный визит совершил именно в Москву, на переговорах с Сергеем Лавровым не затрагивал эту щепетильную тему. Стороны предпочитали публично говорить о безоблачном партнерстве, стартовавших в республике «Русских сезонах» и грядущих «Днях России». А тем временем с 1 апреля Казахстан ужесточил контроль за торговым оборотом с РФ и ввел обязательное оформление сопроводительных накладных на товары при поставках в страны ЕАЭС и из них (см. “Ъ” от 28 марта). Также республика обещала с 1 апреля запустить онлайн-систему, которая призвана отслеживать всю цепочку движения товаров, пересекающих ее границу. Вероятно, госпожа Розенберг, находясь в Астане, сможет лично познакомиться с тем, как эта система работает.

Антонина Дроздова

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