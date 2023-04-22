Bloomberg: новый пакет санкций ЕС против России может включать запрет на транзит ряда товаров

В рамках 11-го пакета санкций против Москвы Евросоюз (ЕС) планирует запретить транзит многих товаров через Россию. По словам людей, знакомых с обсуждениями, запрет на транзит распространится на многочисленные технологии и другие товары, включая несколько типов транспортных средств. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Польша, Эстония и Литва настаивают, чтобы ЕС ввел запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы российской военной, авиационной и космической промышленностью, а также на товары, которые могли бы способствовать укреплению промышленного потенциала Москвы. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось Bloomberg. Санкции также могут быть направлены против танкеров и других судов, которые не включают навигационные системы, позволяющие отслеживать их перемещения, сообщили источники.

При этом «Росатом», по их словам, вряд ли попадет под ограничения. Слишком много государств—членов ЕС по-прежнему выступают против введения санкций в отношении российского атомного сектора, заявили источники. Ожидается, что 11-й пакет будет включать около 30 новых списков, а также дополнительные ограничения в отношении нескольких компаний и юридических лиц, сказал один из источников. Для принятия санкций необходимо согласие всех стран—членов ЕС.

России удалось обойти ограничения в отношении нескольких технологий, подпадающих под санкции, отмечает Bloomberg. Данные о торговле, ранее опубликованные агентством, свидетельствуют о том, что новейшие чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других странах, поставляются в Россию через третьи страны, включая Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Другие данные показывают, что в некоторых странах ЕС, граничащих с Россией, включая Финляндию и Эстонию, наблюдался всплеск торговли со странами Центральной Азии и что эти товары часто шли транзитом через Россию. Некоторые товары остаются в России или реэкспортируются из третьих стран в Россию, следует из этих данных.

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Мария Федотова