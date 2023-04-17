Китайские грузовики обогнали КамАЗ

Китайские грузовики потеснили КамАЗ в сегменте лизинга. Некоторые лизингодатели сообщили «РИА Новости», что отечественные машины все еще сохраняют лидерство, но конкуренция с автобрендами из КНР очень обострилась. По данным других компаний, китайские марки уже прочно заняли две верхние строчки в тройке самых популярных большегрузов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Сергеев, Коммерсантъ Фото: Максим Сергеев, Коммерсантъ

Самыми распространенными грузовиками из Китая стали машины бренда Sitrak, на которые сейчас приходится 18% рынка новых большегрузов, подсчитала компания «Интерлизинг». На втором месте — бренд Shacman с 10,5%. Эти авто оказались удобнее в эксплуатации и дешевле в лизинге, подтвердил исполнительный директор логистической компании Traft Андрей Савин:

«Многие производители только заходят — пока они, наверное, занимают какие-то минимальные доли, поэтому говорить о них не приходится. То есть Sitrak и Shacman — основные конкуренты КамАЗа на данный момент. По общим оценкам, китайские бренды занимают совокупно до половины рынка.

КамАЗ теряет позиции, скорее всего, из-за того, что проигрывает немного в ценовом сегменте. Плюс у китайцев стало лучше качество сборки, комфортнее авто. А водители голосуют рублем, поэтому доля продаж китайских машин увеличивается. Например, наша компания сейчас закупает партию Shacman, потому что они дешевле и качественнее, водители будут ездить на них с удовольствием. Если КамАЗ хочет конкурировать, он воспримет это как сигнал к действию».

Аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что по итогам марта лидером продаж остается КамАЗ. Производитель продал почти 3 тыс. новых грузовиков. Для сравнения: у Sitrak и Shacman показатели вдвое меньше. Однако не замечать активность китайских продавцов уже невозможно, говорят аналитики. Хотя это не значит, что большегрузы из КНР лучше, чем у КамАЗа. Они только пользуются шансом в отсутствие европейских машин, убежден автоэксперт Иван Зенкевич:

«Китайцы имеют право демпинговать и предлагать более выгодную позицию, поскольку находятся в состоянии захватчиков рынка, а КамАЗ — в состоянии предприятия, которое финансирует государство. Думаю, бренды из КНР будут теснить отечественные машины, а потом КамАЗ все-таки станет ближе к народу и предложит более выгодные условия для лизинга. У нас, как всегда, никто ничего не ожидал, а китайцы оказались быстрее, проворнее и демократичнее. Быстро привозят, сервис у них тоже выравнивается.

При этом КамАЗ никогда не удастся подвинуть, поскольку это отечественный производитель, многие наши водители за неимением европейских аналогов все равно будут выбирать КамАЗ, нежели китайские марки. Это чисто советское воспитание, потому что как бы наши. Раз отечественное, значит, починить можно в любом огороде и дешевле, но на практике это не так, и даже уставший европеец предпочтительнее, чем новый КамАЗ».

Пока на рынке нет единого мнения по поводу качества китайских автомобилей. Некоторые покупатели довольны выбором, но есть немало и тех, кто пожалел о приобретении, говорят в логистических компаниях. Многие перевозчики остаются пока верными КамАЗу, но вынуждены признать, что условия поставки грузовиков хуже, чем у китайцев. Ждать заказ приходится четыре-пять месяцев, рассказал генеральный директор транспортно-экспедиционной компании Network Logistic Владислав Бекоев:

«Я как компания, перевозящая автозапчасти для многих организаций, вижу, что объемы поставок китайских деталей выросли в два-три раза. Есть как хорошие отзывы на китайские грузовики, так и плохие. Например, знакомые взяли Sitrak, а они все косые пришли. Что касается КамАЗа, я сейчас покупаю себе две фуры этого бренда, но проблема в том, что китайские машины приходят быстро, а поставка от КамАЗа у меня будет только в июле. Этот производитель тоже испытывал в свое время проблемы с комплектующими.

На рынке очень много китайских компаний, в том числе JAC, Sitrak. Думаю, китайские тягачи займут эту нишу».

По данным «Автостата», доля КамАЗа за год снизилась с 40% до 25%, хотя общий спрос на грузовики за три месяца вырос на 20%. На китайские автомобили приходится почти 45% продаж грузовой техники.

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Светлана Белова