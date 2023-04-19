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Коммерсантъ FM
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Путин об уровне жизни в новых регионах: столько старых «Лад» и «Жигулей» давно не видел

Президент Владимир Путин поделился с правительством своими впечатлениями от посещения Луганской народной республики и Херсонской области . По его словам, в новых регионах живут дисциплинированные и трудолюбивые люди, но доходы в этих субъектах пока скромные. Как отметил Владимир Путин, это видно даже по автомобилям на дороге.

«Наверное, везде по-разному, но все-таки расстояния довольно большие мы проехали, — то, что я видел: все убрано, все аккуратно, чистенько. Это значит, что люди здесь проживают дисциплинированные, трудолюбивые. Но им, конечно, нужна реальная помощь», — рассказал президент, говоря о своей поездке в ЛНР и Херсонскую область.

В качестве примера невысокого уровня жизни глава государства привел автомобильный парк в новых регионах. «Я уже говорил о своей поездке и в Херсонскую область, и в Луганскую. На что обратил внимание. Я такого количества стареньких автомобилей — "Лад" и "Жигулей" давно уже не видел. О чем это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные»,— сказал он на совещании с членами правительства.

Президент отметил, что цены в этих регионах «выше даже, чем в Ростовской области». Глава государства предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину и вице-премьеру Марату Хуснуллину подумать, как устранить дисбаланс цен и доходов.

«Есть некоторые вещи, которые можно сделать достаточно оперативно, в том числе, и по вашей линии»,— сказал Владимир Путин. В частности, он предложил поддержать сельхозпроизводителей, расширить возможности переработки сельхозпродукции в регионах и создать в них базы хранения товаров, производимых на их территориях.

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